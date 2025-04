El favorit de Xavi Hernández s'ofereix al Barça: Hansi Flick el rebutja per vell

La transició a la banqueta del Barça ha portat canvis significatius en la planificació esportiva del club. Xavi Hernández, durant la seva etapa com a entrenador, tenia una visió clara sobre els reforços que necessitava l'equip. El seu enfocament se centrava en La Masia, però sense oblidar incorporar jugadors amb experiència i qualitat tècnica contrastada.

D'altra banda, Hansi Flick, actual tècnic del Barça, aposta per rejovenir la plantilla. La seva estratègia es basa a donar l'oportunitat a joves talents amb projecció i fam de títols. Aquesta diferència de criteris ha influït en les decisions recents del club en el mercat de fitxatges.

El vell desig de Xavi Hernández s'ofereix al Barça

Un dels noms que Xavi Hernández tenia a la seva llista de prioritats era el de Bernardo Silva. El migcampista portuguès del Manchester City encaixava perfectament en l'esquema tàctic de Xavi, gràcies a la seva versatilitat i visió de joc. No obstant això, les limitacions econòmiques del Barça van impedir concretar el seu fitxatge en el seu moment.e-noticies.cat

Recentment, segons informa El Nacional, l'entorn de Bernardo Silva ha tornat a oferir el jugador al Barça. Als seus 30 anys, el portuguès busca un nou desafiament i veu amb bons ulls la possibilitat de recalar al Camp Nou. No obstant això, la resposta des de la direcció esportiva ha estat negativa.

Hansi Flick rebutja a Bernardo Silva per la seva edat

Hansi Flick ha estat clar en la seva postura respecte a la incorporació de Bernardo Silva. El tècnic alemany considera que, als seus gairebé 31 anys, l'atacant portuguès no encaixa en el perfil de jugador que busca per al nou projecte del Barça. Flick prioritza l'arribada de futbolistes més joves que puguin aportar frescor i dinamisme a l'equip.

A més, l'alt salari de Bernardo Silva i el seu contracte vigent amb el Manchester City compliquen encara més qualsevol possible negociació. El Barça, en la seva actual situació financera, ha de ser cautelós amb les inversions i enfocar-se en fitxatges estratègics que s'alineïn amb la visió de futur del club. Per tant, Bernardo Silva no jugarà al Camp Nou.

Aquesta decisió marca una clara diferència en la gestió esportiva entre l'era de Xavi Hernández i l'actual sota la direcció de Hansi Flick. Mentre Xavi apostava per l'experiència immediata, Flick busca construir un equip competitiu a llarg termini basat en la joventut: no vol a Bernardo Silva per la seva edat.