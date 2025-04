Laporta lliga a Pedri i Pep Guardiola respon: '100 M€ per un altre fitxatge del Barça'

Pedri està travessant el millor moment de la seva carrera al Barça. Després de superar una sèrie de lesions que van limitar la seva continuïtat, el migcampista canari ha assolit una regularitat envejable. El seu rendiment l'ha col·locat entre els principals candidats a la Pilota d'Or, però el '8' manté els peus a terra.

En una entrevista recent, Pedri va expressar el seu enfocament en els èxits col·lectius: "Tots els nens somien amb això[la Pilota d'Or], però els títols d'equip són el primer". Aquesta mentalitat reflecteix perfectament la personalitat de Pedri i les seves prioritats. És un futbolista total, entregat completament al grup i amb una qualitat fora del comú, el que ha cridat l'atenció de Pep Guardiola i el Manchester City.

L'interès de Pep Guardiola en Pedri i la resposta de Laporta

Pep Guardiola afronta la seva temporada més desafiant. El Manchester City ha estat eliminat de la Champions League i es troba endarrerit a la Premier League, posant en risc la seva classificació per a la pròxima edició del torneig europeu. Guardiola ha reconegut la necessitat d'una reconstrucció urgent i Pedri s'ha convertit en la seva gran obsessió.

Pep Guardiola ha identificat Pedri com el reemplaçament ideal per a Kevin De Bruyne, qui deixarà el club al finalitzar la temporada. No obstant això, el Barça considera Pedri una peça clau i no està disposat a negociar el seu traspàs. El mateix jugador ha manifestat la seva felicitat al Camp Nou, descartant qualsevol intenció de sortir i renovant recentment fins al 2030.

Pep Guardiola demana un altre fitxatge del Barça

Davant la negativa del Barça respecte a Pedri, Pep Guardiola ha centrat la seva atenció en Raphinha. L'extrem brasiler ha tingut una temporada destacada, posicionant-se com un dels favorits per a la Pilota d'Or. El Manchester City estaria disposat a oferir 100 milions d'euros pel seu fitxatge.

Raphinha ha estat fonamental en l'esquema del Barça, aportant gols i assistències clau. La seva possible sortida representaria una pèrdua significativa per a l'equip. Ara, la decisió recau en Laporta i la directiva catalana: mantenir el brasiler o considerar l'oferta del City.

El mercat de fitxatges es presenta agitat per al Barça, amb interessos externs en les seves principals figures. La gestió d'aquestes situacions serà crucial per al futur immediat del club. No obstant això, malgrat l'interès del Manchester City, ni Pedri ni Raphinha semblen estar en venda.