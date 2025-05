És oficial, el Madrid elegeix porter per si se'n va Andriy Lunin: KO al Barça

Al Reial Madrid creixen els dubtes sobre la continuïtat d'Andriy Lunin. L'ucraïnès, etern suplent de Thibaut Courtois, s'ha cansat de no tenir minuts i podria buscar una sortida aquest mateix estiu. Una notícia inesperada, ja que Lunin va renovar el passat mes de setembre fins al 2030, però ara obliga Florentino Pérez a reaccionar de manera immediata.

L'any passat, Andriy Lunin va tenir un paper més destacat, jugant com a titular durant bona part de la temporada. No obstant això, el retorn de Courtois, considerat un dels millors porters del món, li ha tancat les portes per a més minuts aquesta campanya. És per això que Lunin no descarta sortir.

Andriy Lunin vol seguir creixent i jugar regularment, cosa que no sembla possible al Madrid mentre Courtois mantingui el seu nivell i salut. Té diverses ofertes sobre la taula i, si li ofereixen la titularitat, dirà adeu al Bernabéu. Una decisió que podria marcar el futur de la porteria blanca, que podria tenir nou inquilí la pròxima temporada.

El pla del Reial Madrid per si Andriy Lunin se'n va

El Reial Madrid ja té un pla preparat per cobrir la possible sortida de Lunin. Florentino Pérez, amb l'assessorament de Xabi Alonso, ha posat l'ull en Joan García, porter del RCD Espanyol.

Joan és la gran revelació de LaLiga en aquesta temporada i està sonant amb força entre els millors clubs europeus. El Barça també el té a la seva llista, però la trucada del Madrid podria marcar la diferència. Joan García arribaria al Santiago Bernabéu per ser suplent, però no per això deixa de ser una incorporació estratègica.

Courtois té 33 anys i està a la recta final de la seva carrera. Per això, el club vol tenir una alternativa de qualitat per assegurar el futur a la porteria. Joan García, després de la seva gran temporada, pot ser el relleu ideal i una aposta a llarg termini.

Què passarà amb Andriy Lunin i Joan García?

El futur d'Andriy Lunin dependrà de les ofertes que rebi i del seu desig de jugar. En cas que decideixi marxar, el Reial Madrid té l'opció de reforçar la porteria amb Joan García, un porter jove i amb projecció. La decisió final encara està per prendre, però tot apunta que hi haurà canvis a la porteria blanca pròximament.

La temporada 2025-2026 pot marcar un punt d'inflexió a la porteria del Reial Madrid. La possible sortida d'Andriy Lunin i l'arribada de Joan García són moviments que reflecteixen la necessitat d'assegurar el futur del club en una posició clau.