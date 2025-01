Sentenciat després del que va passar amb el València, Flick ho confirma: 'Sé que...'

Si per alguna cosa es caracteritza Flick és per la seva contundència a l'hora de prendre decisions i de comunicar les seves intencions. Des de la seva arribada al Barça ha hagut de mesurar els seus passos al mil·límetre per navegar en unes aigües plenes d'obstacles. La convulsa sortida de Xavi, l'adéu de Gündogan i la impossibilitat de fitxar a causa del FairPlay financer han estat alguns dels esculls que ha hagut de superar.

Tanmateix, de gairebé tots ells, Flick n'ha sortit victoriós. Ha aportat estabilitat a la banqueta del FC Barcelona, ha trobat en Marc Casadó el relleu de Gündogan i ha ajudat a la recuperació econòmica a base de bons resultats. Recordem que, a la Champions, el Barça marxa en segona posició, cosa que li permetrà ingressar gairebé 90 milions d'euros.

Però més enllà d'això, Flick destaca pel seu domini del vestidor. Ahir, contra el València, una nova mostra d'això. I és que en un dia marcat per les rotacions i els canvis, Hansi Flick va tornar a fer una aposta arriscada que li podria acompanyar d'aquí a final de temporada.

Flick decideix i les conseqüències no es fan esperar

Anit, Flick va presentar un onze realment novedós davant el València. En defensa, Eric García va ser el soci de Cubarsí; mentre que en atac, Lewandowski va esperar el seu torn a la banqueta. Però més enllà d'això, la inesperada decisió de Hansi Flick amb Szczesny va ser la que va ocupar la majoria de titulars, i més després de la seva confessió post partit.

Per sorpresa de tothom, Flick va tornar a apostar per Szczesny com a titular a la porteria del Barça davant el València. Iñaki Peña era el titular fins fa algunes setmanes, però ara tot sembla indicar que el polonès li ha guanyat la partida. Tot va començar amb la suplència del '13' a la semifinal de la Supercopa d'Espanya, i ara té molt complicat recuperar el seu lloc.

De fet, després del partit d'ahir davant el València, i en una nit en què Szczesny no va estar massa encertat, Flick va aparèixer davant els mitjans per reforçar la seva figura. En concret, Hansi Flick va assegurar que "dimecres seguirà jugant Szczesny davant l'Atalanta". Una sentència que deixa Iñaki Peña contra les cordes.

Flick: "Sé que no és la millor situació per a Iñaki Peña, però és part del futbol"

Fins i tot abans del partit, quan Flick va ser preguntat per la seva decisió, va avisar que havia triat Szczesny "perquè amb ell encara no hem perdut". I, després del que es va veure davant el València, tindrà una nova oportunitat a la Champions contra l'Atalanta. Aquest dimecres, el polonès tornarà a ser l'escollit.

Un escenari que deixa Iñaki Peña tocat i amb molt poques possibilitats de revertir la situació, almenys això sembla després d'escoltar Flick. "Sé que no és la millor situació per a Iñaki Peña, però és part del futbol. Ho vam parlar amb el cos tècnic i vam prendre la decisió de posar Tek de titular".