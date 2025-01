Ve de l'Atalanta per solucionar el d'Eduardo Camavinga: petició d'Ancelotti

El Real Madrid travessa un moment de reflexió després d'una sèrie d'actuacions que han deixat dubtes sobre el seu rendiment.

Diumenge passat, en l'encontre contra el Celta de Vigo de Claudio Giráldez, l'equip blanc es va veure obligat a disputar una pròrroga després de desaprofitar un avantatge de 2-0. Encara que van aconseguir imposar-se finalment, el desgast físic i les mancances en el joc van encendre les alarmes.

Carlo Ancelotti té la tasca de revertir aquesta situació i tornar l'equip a la seva millor versió. No obstant això, les preocupacions al Bernabéu no només estan en el terreny de joc.

Des de les oficines de Chamartín, Florentino Pérez treballa per garantir el futur de l'equip i la recent lesió d'Eduardo Camavinga ha accelerat la necessitat de buscar reforços al mig del camp.

La baixa de Camavinga, una preocupació per al Real Madrid

La lesió d'Eduardo Camavinga, peça clau en l'esquema de Carlo Ancelotti, ha suposat un dur cop per al Real Madrid.

El pivot francès ha estat diagnosticat amb una lesió muscular al bíceps femoral de la cama esquerra. Quelcom que, segons els serveis mèdics del Real Madrid, el deixa "pendent d'evolució".

La seva absència deixa l'equip amb menys opcions al centre del camp, una situació que podria afectar el rendiment en un calendari ja per si mateix exigent. Per això, la directiva considera prioritari acudir al mercat per trobar un substitut de garanties.

El nom que ha sorgit amb força en els últims dies és el d'Ederson, migcampista brasiler que milita a l'Atalanta.

Amb 24 anys, Ederson ha destacat a la Serie A per la seva capacitat per equilibrar el joc, la seva solidesa defensiva i la seva habilitat per sumar-se a l'atac en moments puntuals. Aquestes qualitats el converteixen en un perfil que encaixa perfectament en les necessitats del Madrid.

Ederson, el favorit de Carlo Ancelotti

L'interès de Carlo Ancelotti per Ederson reflecteix que l'italià vol un jugador jove però amb experiència en competicions d'alt nivell.

El brasiler, que ha estat fonamental en el bon rendiment de l'Atalanta aquesta temporada, s'ha catalogat com una inversió estratègica per reforçar el centre del camp.

Encara que l'operació no serà senzilla, Florentino Pérez estaria disposat a negociar amb el club italià per tancar la seva incorporació.

Per la seva banda, l'Atalanta no veuria amb mals ulls una venda si es presenta una oferta adequada, la qual cosa podria facilitar les converses.

Florentino Pérez, a la recerca de solucions

Amb l'equip lluny de la seva millor versió i la baixa d'Eduardo Camavinga com a detonant, el Real Madrid necessita moviments estratègics al mercat.

La possible arribada d'Ederson podria ser la solució per enfortir el mig del camp i donar a Carlo Ancelotti noves eines per afrontar els pròxims desafiaments de la temporada. Les pròximes setmanes seran clau per definir el futur d'aquest fitxatge.