Oficial, Jota Jordi filtra el nuevo dorsal de Lamine Yamal en el Barça: 'llevará...'

El Barça estaría planeando un cambio estratégico a nivel de marketing de cara a la próxima temporada que consistiría en un cambio de dorsales. Desde la salida de Messi del club, el dorsal '10´ fue adjudicado al canterano Ansu Fati, sus buenas actuaciones hacían presagiar que sería la nueva estrella del equipo. Las continuas lesiones de Ansu han hecho que haya estado largos períodos de tiempo fuera de la competición, Ansu ha sido la gran decepción a nivel futbolístico y mediático.

El dorsal número '10' implica una vertiente muy carismática y mediática en el Barça y hay que aprovecharlo al máximo, en consecuencia, el club ha decidido otorgarlo a otro futbolista. Ansu Fati está en la rampa de salida del club, y el dorsal '10´ quedará completamente libre. Jota Jordi, en el programa del Chiringuito, ha lanzado la gran bomba, el Barça otorgará el dorsal a Lamine Yamal quién será el nuevo dueño del dorsal '10'.

En el Barça se ve a Lamine Yamal el heredero de Leo Messi y no se tiene ninguna duda que no hay futbolista mejor que él para llevar el '10´. En la directiva hay unanimidad respecto a esta decisión, Lamine es el jugador más carismático actualmente y no notará la presión de llevar el dorsal. El cambio se producirá una vez el de La Masía haya cumplido los 18 y haya firmado un nuevo contrato que lo ligará con el Barça varios años.

La próxima estrella del Barça ya es una realidad: Lamine Yamal

Fuentes próximas al entorno del joven talento, han desvelado que las negociaciones para su renovación a largo plazo avanzan de forma satisfactoria. Sin embargo, la explosión del joven delantero hará que el Barça tenga que desembolsar una suma más importante de lo que esperaban en un principio. La directiva de Joan Laporta lo tiene muy claro, le darán dinero, galones y peso específico en la plantilla pero Lamine no se puede escapar.

En el programa El Chiringuito de Pedrerol se insinuó hace varias semanas que el propietario del Chelsea, un multimillonario americano, estaba encaprichado en tener al futbolista. Según comentó Eduardo Inda en el programa citado, el Chelsea estaría preparando una oferta mega millonaria de 250M Euros. Recordemos que la cláusula de Lamine Yamal está establecida actualmente en 300M Euros.

Lamine Yamal se queda: No habrá venta

Joan Laporta no quiere oir ni hablar de una posible venta del crack blaugrana, Lamine se ha convertido en el nuevo estandarte del club. El presidente Laporta está determinado a que Lamine se quede y renueve con el Barça por varios años. Lo hará por todo lo alto, luciendo el dorsal '10' como lo han hecho las grandes estrellas que han pasado por el club.

Este es el plan de Joan Laporta y se llevará a cabo sin ningún tipo de dudas. El acuerdo que el Barça firmó con la firma Nike, generador de ingresos millonarios, hizo que la firma americana tuviera a ver con la decisión del dorsal '10'. Este dorsal ha sido el más vendido a lo largo de la historia y Nike entiende, que si lo lleva Lamine, podría establecer un nuevo record de ventas.