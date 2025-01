Jamal Musiala, descartat, el Barça tanca un altre reforç top: firma fins al 2030

El FC Barcelona va aconseguir la setmana passada una important victòria als despatxos en aconseguir la inscripció de Dani Olmo i Pau Víctor.

El CSD va aprovar dimecres passat la reinscripció de tots dos al FC Barcelona per al que resta de temporada. Aquesta decisió ha estat clau per reforçar la plantilla en un moment en què l'equip continua mostrant un gran rendiment.

Malgrat l'eufòria, el Barça vol aprofitar la regla 1:1 de LaLiga perquè la direcció esportiva liderada per Deco es posi mans a l'obra.

Mentre es valoren possibles fitxatges per als pròxims mercats, el focus principal actual de la directiva es troba en les renovacions. En aquest context, la de Pedri s'ha convertit aquesta setmana en la prioritat absoluta.

Pedri, en el millor moment de la seva carrera

El migcampista canari està vivint el millor moment de la seva carrera. La seva influència en el joc del Barça és indiscutible, consolidant-se com una peça clau en l'esquema de Hansi Flick.

La capacitat de Pedri per manejar els temps, la seva visió de joc i la seva maduresa al camp l'han portat a convertir-se en un dels millors migcampistes del món.

Amb només 21 anys, Pedri ja és un referent al FC Barcelona i a la selecció espanyola. La direcció esportiva del club entén que assegurar la seva continuïtat és essencial per al futur de l'equip.

Per això, Deco ha iniciat converses amb el seu entorn per estendre el seu contracte i blindar-lo davant l'interès d'altres grans clubs europeus. Una cosa que fa que quedin descartats jugadors que abans es plantejaven com a reforços per a la medul·lar, com és el cas de Jamal Musiala.

Una operació estratègica de futur

La intenció del FC Barcelona és oferir a Pedri un nou contracte que reflecteixi la seva importància a l'equip. Aquest inclouria una millora salarial i una clàusula de rescissió més alta, garantint que el jugador continuï sent una peça fonamental del projecte.

A més, el club blaugrana busca transmetre un missatge d'estabilitat i confiança en blindar un dels seus majors talents.

En aquest sentit, les negociacions estan avançades i podrien tancar-se en les pròximes setmanes. La voluntat de Pedri de continuar al FC Barcelona és clara, cosa que facilitarà les negociacions entre ambdós.

El FC Barcelona, assegurant el seu present i futur

Mentre celebra la inscripció de Dani Olmo i Pau Víctor, el FC Barcelona treballa en consolidar un equip competitiu per als pròxims anys. La renovació de Pedri no només reforça la plantilla actual, sinó que també assegura que el club pugui continuar competint al més alt nivell.

D'aquesta manera, Joan Laporta i Deco confien a tancar aquest capítol aviat, marcant un nou èxit en la planificació esportiva blaugrana.