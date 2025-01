Pedri va a per Hansi Flick després de l'Athletic-Barça: 'Míster, és top i has de...'

El FC Barcelona ha aconseguit el pas a la final de la Supercopa d'Espanya que es disputarà aquest cap de setmana després de superar per 0 a 2 l'Athletic Club. Pedri, una vegada més, ha tornat a liderar el centre del camp culer, mentre que Gavi s'ha lluït amb gol i assistència. Hansi Flick ho sap i per això intenta cuidar fins al més mínim detall: com a prova, els nous fisioterapeutes que s'han unit al staff del tècnic alemany.

Els resultats dels nous plans físics i les càrregues de treball fan que, de moment, el Barça no hagi hagut de lamentar moltes lesions. Pedri, per exemple, n'és una bona mostra. El '8' es troba en plenitud física i avui, davant l'Athletic, ha tornat a ser decisiu amb el seu desplegament físic i visió de joc.

No obstant això, el gran protagonista de la semifinal de la Supercopa no ha estat Pedri. I és que, a causa del que ha succeït en els últims dies amb Dani Olmo i Pau Víctor, Hansi Flick s'ha vist obligat a prendre decisions per formar el seu onze inicial. En concret, el que ha entrat ha estat Gavi, qui ha marcat el primer gol i ha regalat el segon.

Gavi, el soci perfecte de Pedri

Aquesta nit, davant l'Athletic, Gavi ha demostrat ser el complement ideal per a Pedri. El '8' es mou al seu antull per la zona medul·lar amb el '6' cobrint-li les espatlles i, a més, a nivell ofensiu s'entenen a la perfecció. Ja va quedar demostrat davant l'Atlètic fa algunes jornades i avui han tornat a demostrar totes les seves virtuts.

Dins del camp s'entenen bé, però és que fora del mateix són grans amics. Pedri va ser el gran suport de Gavi durant la seva lesió i ara li vol tornar el favor. De fet, segur que ha parlat amb Hansi Flick per parlar de com veu el seu soci després de la seva lesió, i la resposta del canari és que ha de jugar més.

Pedri és conscient que el Barça millora amb Gavi sobre el verd, i Hansi Flick també, però ara haurà de decidir. Dani Olmo ja pot jugar i el dilema torna a estar sobre la taula, ja que només poden jugar onze. Caldrà esperar al pròxim compromís dels catalans, que serà la final de la Supercopa que se celebra aquest mateix cap de setmana davant el Madrid o el Mallorca.