Gerard Piqué explica la veritat sobre Lamine Yamal: Sorpresa, Rakitic li dona la raó

Gerard Piqué ha estat un dels jugadors més emblemàtics en la història recent del Barça. Des dels seus primers passos amb Pep Guardiola fins als seus èxits amb Luis Enrique, Piqué ha estat present en els moments més gloriosos del club. Va començar sent el fidel escuder de Carles Puyol a la defensa culé i va acabar com a autèntica referència defensiva del vestidor: la seva participació va ser crucial en el triplet aconseguit el 2015.

Gerard Piqué parla de Lamine Yamal: Ningú esperava el que ha dit

En una entrevista recent, Gerard Piqué va sorprendre tothom en fer una afirmació rotunda sobre el present del FC Barcelona. La llegenda culé va assegurar que "Lamine Yamal no seria titular al Barça de la meva època". Una declaració que va causar enrenou i va despertar el debat entre els aficionats i experts sobre les diferències entre generacions al club.

Per a Piqué, el nivell d'exigència a la seva època era tan alt que Lamine no hauria tingut espai en l'onze titular. Aquesta afirmació no va passar desapercebuda, i alguns dels seus excompanys no han trigat a comentar al respecte. L'últim a fer-ho ha estat Rakitic, qui també va formar part de l'exitós Barça de Luis Enrique.

En declaracions recents, Rakitic va donar suport a la visió del seu amic: "Coincideixo amb Gerard Piqué, Lamine Yamal no seria titular al nostre Barça". El croat, conegut per la seva sinceritat, no va dubtar a recolzar la postura del seu excompany de vestidor, deixant clar que el nivell de competència en aquells anys era imbatible. Lamine, malgrat la seva qualitat, encara té molt a demostrar per a Piqué i Rakitic.

Lamine Yamal retrata a Gerard Piqué i Rakitic

Rakitic ha dit que el Barça de la seva època exigia un nivell excepcional, una cosa que avui, malgrat el talent de Lamine Yamal, no es veu amb la mateixa intensitat. El croat va comparar el Barça actual amb el de la seva època i va recalcar que la competència pels llocs en l'onze titular era ferotge. Un pensament que segueix la línia mostrada per Gerard Piqué fa algunes setmanes.

No obstant això, no tothom està d'acord amb Piqué i Rakitic. Lamine Yamal continua demostrant que està a l'altura dels millors i, davant l'Inter de Milà, va fer un partit per al record. Evidentment encara és jove i té molt marge de millora, però sembla difícil pensar veient el seu excel·lent nivell que no seria titular en qualsevol moment de la història.