Gir de 180 graus al Barça, Fermín López, assenyalat: 'És un g...'

Parlar de Fermín López és fer-ho d'un talent extraordinari amb unes qualitats que el porten a ser totalment diferencial. Fermín és una de les perles de La Masia, i amb el seu empeny i gran capacitat tècnica s'ha fet un lloc a la plantilla del FC Barcelona. Encara que aquest curs està tenint dificultats per entrar en la rotació de Flick, el que ha generat cert debat sobre el seu futur.

Fermín López ha disputat 31 partits aquesta temporada, havent marcat 5 gols i repartit 7 assistències. No obstant això, només ha jugat 1.246 minuts de joc efectiu a causa de la gran competència que existeix en la seva demarcació. Està clar que no és indiscutible i els rumors sobre una possible sortida han començat a sonar amb força.

S'ha rumorejat amb l'interès de l'Atlètic o amb diversos equips de la Premier League, però la realitat és que la seva situació és diferent a la d'altres com Ansu Fati. Hansi Flick sempre ha parlat molt bé del jugador andalús i l'utilitza amb certa regularitat. De fet, després del partit amb el Girona del passat diumenge, Flick va parlar públicament de Fermín López a la roda de premsa post partit.

El futur de Fermín López s'aclareix

Fermín López té contracte en vigor fins al juny de 2029. Aquest estiu, després de proclamar-se campió olímpic amb la selecció a París, el Barça li va prorrogar 2 anys més el contracte. Encara que són diversos els equips que s'han interessat per Fermín, ni el jugador ni el Barça han volgut escoltar ofertes.

Fermín és un futbolista que revoluciona els partits amb la seva velocitat i capacitat d'arribar a l'àrea sense oblidar la seva capacitat golejadora. Recordem que va ser capaç d'anotar 6 gols en 6 partits en les passades olimpíades. Marca i assisteix, i el diumenge contra el Girona es va tornar a reivindicar amb una preciosa assistència a Lewandowski, provocant els elogis de Flick.

Hansi Flick i els seus elogis a Fermín López

A la roda de premsa post partit, Flick va tenir paraules de reconeixement per a Fermín López. "Quan vam veure la seva reacció al gol de Lewandowski va quedar molt clar com és, com va celebrar el gol després de donar-li la passada, la seva actitud parla per si mateixa. És un lluitador nat, és genial i de vegades, quan no entrena massa bé, s'entristix, però el volem sempre amb un somriure, conscient del que fa, que ho doni tot per l'equip".

Amb aquestes paraules Hansi Flick ha destacat l'important que és Fermín per a l'equip i el seu paper clau en l'esquema de joc. En aquest cas, poc importa si és titular o no, Flick sap que pot confiar en el mitjapunta andalús quan el necessiti al camp. Fermín López té un lloc destacat en aquest Barça que no pensa deixar-lo escapar sota cap concepte