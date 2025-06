El mercat de fitxatges d'estiu ja s'ha convertit en l'objectiu principal del Barça, que segueix molt de prop el que passa al Mundial de Clubs FIFA. El Barça treballa per reforçar diverses de les seves posicions, però també somia i lluita per no desfer-se de jugadors amb talent i importants per a Flick. Ara bé, no tot podrà ser possible, segons ha pogut saber 'e-Notícies': el Barça s'acomiada d'una estrella que fitxarà per l'Aston Villa d'Unai Emery.

El mercat de fitxatges continua tancat, però els principals moviments ja es van definint i, com si fos un dòmino, les peces secundàries ja comencen a desplaçar-se lentament. Al Barça ja han arribat els primers rumors i fitxatges confirmats, motiu pel qual jugadors més secundaris ja comencen a prendre decisions radicals: adeu al Barça, hola Aston Villa.

En aquestes últimes hores s'ha confirmat que una estrella, que estava a res de fitxar pel Barça, ja s'ha acomiadat de l'equip liderat per Flick. Semblava que estava a prop de reforçar l'atac culer, però Flick l'ha descartat i, per tant, farà les maletes en direcció a Villa Park, estadi de l'Aston Villa d'Emery. "Flick no acabava de veure gaire clar el fitxatge", asseguren fonts del Barça, que ja confirmen que l'entrenador alemany s'ha encarregat de rebutjar l'arribada d'una estrella.

De ser el fitxatge estrella del Barça a fitxar per l'Aston Villa: 'Flick el descarta'

De ser el fitxatge estrella del Barça a acabar jugant a l'Aston Villa per culpa d'Hansi Flick. Així ha passat amb una estrella del futbol mundial que estava molt a prop de ser nou futbolista del Barça i que acabarà jugant per a Unai Emery a la Premier League. El Barça, que busca fitxar un extrem esquerre amb capacitat ofensiva, ja s'ha acomiadat de Marcus Rashford, en part per voluntat d'un Flick que no li veia encaix.

De fet, Flick sí que estava interessat en Rashford, però considera que no ha de ser la primera opció i així l'hi ha comunicat al jugador anglès, que jugarà a Anglaterra. Marcus Rashford va sonar per al Barça, però finalment continuarà jugant com a cedit a l'Aston Villa, club on ja va acabar la temporada passada sota la tutela d'Unai Emery.

Marcus Rashford fitxarà per l'Aston Villa: acord gairebé tancat després de la trucada de Flick

El Manchester United no compta amb Marcus Rashford i el davanter anglès somiava amb arribar al Barça, però la veritat és que Flick ha descartat el seu fitxatge, almenys per ara. Rashford és un gran jugador, però Flick prioritza l'arribada d'un extrem de nivell superior, com bé podria ser Luis Díaz o el mateix Nico Williams, que ha ressorgit.

Dit això, Rashford, que sonava per ser el nou fitxatge estrella del Barça, acabarà signant com a cedit amb l'Aston Villa, club que li pot mantenir el seu salari actual.