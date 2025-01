Xavi Hernández vol 3 fitxatges del Barça per anar a la Juventus: 'La joia i Pedri...'

Xavi Hernández va tancar la seva etapa com a entrenador del Barça a finals de la passada temporada, però sembla que, ben aviat, l'egarenc tornarà a seure a les banquetes d'un gran. Xavi Hernández volia prendre's un descans per gaudir de la seva família després d'acabar una mica tocat la seva estada al Barça, però la Juventus l'ha trucat i l'egarenc vol acceptar. Ara bé, el curiós del cas és que Xavi Hernández exigeix 3 fitxatges arribats del Barça per fitxar ja per la Juventus, que el vol com a relleu de Thiago Motta.

Xavi Hernández exigeix 2 grans fitxatges i una estrella i la Juventus s'ho pensa: "No podem assegurar-ho..."

La Juventus dubta de Thiago Motta i pensa en Xavi Hernández per rellevar el tècnic italià, que podria ser destituït en les pròximes setmanes. Xavi Hernández sí que està disposat a viatjar fins a la Serie A per tornar a convertir-se en míster, però vol que el club italià faci un esforç fitxant al Barça. La Juve ja va voler Ronald Araújo en aquest mercat de fitxatges hivernal, però ara, sota la direcció de Xavi Hernández, haurà d'intentar fitxar 3 figures de l'equip de Flick.

Xavi Hernández demana 3 fitxatges del Barça per anar a la Juventus: 'La seva joia i Pedri...'

Xavi Hernández va tancar la seva etapa al Barça amb més dubtes que certeses i vol tenir garanties abans de seure en una banqueta molt calenta com la de la Juventus. Rellevar a Thiago Motta no serà senzill, però Xavi Hernández confia en la seva capacitat, per la qual cosa acceptarà sempre que la Juventus compleixi amb les seves necessitats, que passen per fitxar. A més, Xavi Hernández no demana poc: vol que la Juventus fitxi a Barcelona i busca comptar amb 3 figures clau al Barça: una d'elles és Pedri, encara sense renovar.

Xavi Hernández entén que caldrà reforçar, de manera immediata, 3 posicions una mica debilitades a dia d'avui. L'exfutbolista català vol un pivot de nivell top mundial, un nou defensa i un extrem que tingui capacitat de desbordament. I és que Xavi Hernández hauria demanat les incorporacions d'Andreas Christensen, Pau Prim i Dani Rodríguez.

A més d'aquests 3 jugadors esmentats, Xavi Hernández hauria demanat informació sobre la situació de Pedri, però l'egarenc ja sap que el migcampista canari vol seguir al Barça. De fet, llevat de sorpresa d'última hora, Pedri renovarà el seu contracte amb el Barça aquesta mateixa setmana: contracte assegurat fins al 2030 i clàusula de rescissió de 1.000 milions d'euros. Xavi Hernández ja ho sap, però es conforma amb tancar els 3 fitxatges anteriorment assenyalats per signar ja amb la Juventus, cinquena classificada a la Serie A italiana.