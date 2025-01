L'excusa del Real Madrid que fa riure a Aitana Bonmatí: 'Vam perdre per...'

El Barça Femení va reafirmar el seu domini a Espanya en apallissar 5-0 al Real Madrid a la final de la Supercopa. El Barça no només va aconseguir la seva cinquena Supercopa, sinó que va confirmar la seva clara superioritat sobre el Real Madrid. Aquest trofeu és el primer d'una temporada en què les jugadores culers aspiren a continuar fent història.

En el partit disputat a Leganés, el Barça no va donar opcions al conjunt blanc, amb un domini absolut en totes les fases de l'encontre. Amb gols i un joc brillant, les culers van celebrar per tot el que val una victòria que reforça la seva condició de favorites en totes les competicions.

La frase que va desfermar les rialles

Després de la contundent derrota, Olga Carmona, capitana del Real Madrid, va oferir declaracions en què va intentar donar ànims al seu equip. Encara que va valorar la feina de les seves companyes, les seves paraules van provocar una onada de comentaris a les xarxes socials. En concret, la seva frase: "Elles ens han penalitzat els detalls", va ser rebuda amb cert escepticisme i moltes rialles, especialment entre els aficionats blaugranes.

La declaració de Carmona va sorprendre, ja que el 5-0 va reflectir una clara superioritat del Barça, no simples detalls. Un 5-0 és difícil de justificar amb excuses, i molts usuaris a les xarxes socials, així com mitjans esportius, van subratllar el cridaner de les seves declaracions.

Un futur complicat per al Real Madrid

El Real Madrid, que porta pocs anys competint a l'elit del futbol femení, continua intentant reduir la bretxa amb el Barça Femení. No obstant això, derrotes com la d'aquesta Supercopa evidencien que el camí és llarg i difícil. Olga Carmona va afirmar confiar en el seu equip i va prometre treballar per acostar-se al nivell del Barça: "Estic molt orgullosa de la feina de l'equip".

Malgrat les seves paraules, les xifres no menteixen. En els clàssics disputats fins ara, el Barça ha guanyat absolutament tots. Aquesta superioritat obre el debat sobre el futur del futbol femení a Espanya i si el Real Madrid podrà competir amb el Barça.

Una rivalitat que continua sent desigual

El resultat d'aquesta Supercopa no és un cas aïllat, sinó una mostra més de l'enorme distància que encara separa ambdós equips. Per al Barça, la victòria és un motiu d'orgull i una reafirmació del seu projecte.

Per al Real Madrid, és un recordatori que encara tenen molt per millorar. Mentrestant, declaracions com les d'Olga Carmona només alimenten l'humor i les celebracions al bàndol culer.