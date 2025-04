Oficial, Íñigo Martínez i Christensen saluden el seu botxí: 'És el favorit de Flick'

Íñigo Martínez s'ha consolidat com un dels líders de la defensa del FC Barcelona. El central basc, des de la seva arribada al club, ha demostrat la seva solidesa i la seva capacitat per liderar tant dins com fora del camp.

El seu rendiment ha estat destacable durant la temporada i la seva absència en l'onze inicial davant el Borussia Dortmund el va reafirmar com una peça clau en l'esquema de Hansi Flick.

La seva experiència i lideratge són essencials per al Barça, que depèn actualment de la seva capacitat per organitzar la defensa en moments crítics.

Per la seva banda, Andreas Christensen, un altre dels centrals importants del Barça, experimenta una situació totalment adversa a la del basc.

Les seves lesions han estat un obstacle constant i la falta de confiança de Hansi Flick l'ha relegat a un paper secundari en l'equip. Tot i haver arribat amb grans expectatives, Andreas Christensen no ha aconseguit guanyar-se un lloc fix en l'onze titular.

El seu rendiment ha estat irregular i, com a resultat, ha quedat fora de les rotacions principals de l'entrenador alemany.

El futur d'Íñigo Martínez i Andreas Christensen

Malgrat les seves diferències pel que fa a rendiment, tant Íñigo Martínez com Andreas Christensen veuen els seus futurs al Barça amenaçats.

El futur del danès sembla més clar, amb la seva sortida del club sent gairebé una certesa. Christensen podria ser un dels jugadors venuts en el pròxim mercat, ja que el seu nivell actual no justifica el salari que percep ni l'espai que ocupa a la plantilla.

Pel que fa a Íñigo Martínez, encara que continua sent titular, el seu lloc també està en perill. Flick ha demanat un fitxatge d'alt nivell per reforçar la defensa i amb l'arribada d'un nou central, Íñigo Martínez podria perdre el seu lloc en l'onze titular.

Tot i ser un líder al vestidor i al camp, la seva condició de titular no està garantida per a la pròxima temporada.

El fitxatge de Jonathan Tah: el futur de la defensa del Barça

La solució a aquests problemes de la defensa del Barça podria estar en l'arribada de Jonathan Tah, central del Bayer Leverkusen. Tah és una de les opcions favorites de Hansi Flick per reforçar la defensa i el seu fitxatge es concretarà en el pròxim mercat d'estiu.

El central alemany i Flick van coincidir a la Selecció Alemanya, i ara ho faran al Barça, on s'espera que sigui una de les peces clau en la defensa.

Segons va informar 'Sport', el Barça ja ha confirmat a l'entorn de Flick que l'operació es durà a terme, cosa que significa que Christensen té els dies comptats.

A més, Íñigo Martínez, encara que seguirà al club, haurà de lluitar pel seu lloc amb l'arribada de Tah. La competència serà ferotge i el futur de tots dos defensors dependrà de la seva capacitat per adaptar-se als nous desafiaments que presenta el nou fitxatge.