Es confirma el fitxatge de Gerard Martín, el Barça ja el fa oficial: 'Adeu final'

Gerard Martín, lateral esquerre del primer equip del Barça, s'ha convertit en una de les figures del moment, ja que ha passat a ser titular per la lesió d'Alejandro Balde. Gerard Martín està vivint el seu primer curs com a professional, però el cert és que el d'Esplugues de Llobregat s'ha adaptat força bé i, per tant, ja ha rebut ofertes. El Barça ja les coneix i, per consegüent, sap que el futur de Gerard Martín patirà un important canvi en les pròximes setmanes: el seu fitxatge estaria tancat i seria oficial pròximament.

Gerard Martín ha guanyat forma física i, per si això no fos suficient, també ha estat capaç d'adaptar-se a les exigències de Primera Divisió, molt diferents a les de Tercera. Gerard Martín, format a les files del Cornellà, va fer el salt al filial culer fa un parell d'estius i, amb l'arribada de Flick, s'ha guanyat seguir a dalt. A més, cal recordar que Gerard Martín va renovar el seu contracte amb el Barça fins al 30 de juny de 2028, per la qual cosa el Barça compta amb ell per al futur.

Ara bé, el creixement exponencial de Gerard Martín ha provocat que el lateral català hagi rebut ofertes. Joan Laporta sap que la Masia haurà de seguir sent el pilar fonamental del nou Barça de Flick i, per tant, està disposat a tenir sota control totes les seves majors promeses. Ara bé, això no serà possible amb Gerard Martín, ja que el lateral català, que va arribar al Barça fa algunes temporades, ha signat un contracte i el Barça no ho podrà evitar.

Gerard Martín guanya pes dins i fora del Barça, fitxatge tancat: "Joan Laporta ja ho sap..."

El Barça no va culminar un bon mercat de fitxatges, però no tot són males notícies, ja que la cantera segueix donant nous fruits i l'últim en arribar ha estat Gerard Martín. Amb Martín el Barça té el futur assegurat i així ho considera, també, el president Joan Laporta. Un Joan Laporta, això sí, que no podrà evitar que Gerard Martín signi un nou contracte professional fora del Barça.

I és que, segons ha transcendit en aquestes últimes hores, el jove canterà espanyol format al Cornellà estaria molt a prop d'endinsar-se en una altra nova i gran dimensió futbolística. Joan Laporta no amaga la seva preocupació, ja que somia amb poder retenir i, sobretot, estabilitzar un Gerard Martín que està evolucionant i creixent molt sota la tutela de Hansi Flick. I no, no és cap broma: Gerard Martín estava jugant a Primera Federació fa just un any.

Es confirma el fitxatge de Gerard Martín, el Barça ja el fa oficial: 'Adeu final'

Gerard Martín s'ha acostumat força ràpid, però el salt de Tercera Divisió a Primera amb el Barça ha estat notori en tots els sentits. Martín també ha guanyat notorietat dins del món del futbol, motiu pel qual ha rebut ofertes i el Barça haurà d'estar atent, com no pot ser d'una altra manera. Una d'aquestes ofertes, segons ha pogut saber 'e-Notícies', va vinculada amb el món de les agències esportives.

Pel que sembla, Gerard Martín, per ara vinculat a 'JV Sports', hauria rebut una oferta de 'Gol International', l'agència de representació de Pini Zahavi, íntim amic de Joan Laporta, president culer. Gerard Martín va renovar amb el Barça fins al 2028, però Zahavi podria fer-se amb el control del jugador per millorar les seves condicions en les pròximes temporades. L'entorn de Martín descarta un moviment, però confirma l'acostament de Zahavi, que encara confia en el fet de poder fitxar el lateral ara titular del Barça.