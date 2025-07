Jesús Vallejo trenca el seu silenci per explicar la veritat sobre Fede Valverde: 'És un...'

Després d'una dècada lligat al Real Madrid, Jesús Vallejo ha decidit canviar d'aires. El central espanyol, que ha passat la major part de la seva carrera pertanyent al club blanc, ha estat presentat com a nova estrella de l'Albacete Balompié. La seva arribada ha estat tot un esdeveniment a la ciutat manxega, on la seva imatge ocupa les marquesines publicitàries de la ciutat.

Després d'anys al Bernabéu, Jesús Vallejo comença una nova etapa a la seva carrera, on espera ser titular i tenir més minuts de joc. L'afició de l'Albacete ha rebut el jugador amb els braços oberts, reconeixent el seu pas per un dels clubs més grans del món.

Una entrevista reveladora

Amb motiu del seu fitxatge per l'Albacete, Jesús Vallejo ha concedit una entrevista sucosa en les últimes hores. En aquesta ha repassat alguns dels moments més significatius del seu temps al Real Madrid.

Un dels temes que més va cridar l'atenció va ser el seu relat sobre Jude Bellingham, qui assegura que li va demanar el dorsal ‘5’ quan va fitxar pel Real Madrid. Vallejo, sense dubtar-ho, va accedir a la sol·licitud, i l'anglès li va agrair el gest amb un missatge molt emotiu. Aquest detall reflecteix la relació de respecte i companyonia que Jesús Vallejo manté amb els seus companys, però les paraules més destacades van ser les que va dedicar a Fede Valverde.

Les paraules de Jesús Vallejo sobre Fede Valverde

Jesús Vallejo no va escatimar elogis cap a Fede Valverde, qui ha estat una de les grans revelacions del Real Madrid en els últims anys. Vallejo el va descriure com “un líder, un competidor”, reconeixent el seu impacte al vestidor i al camp. Tot i ser “molt tímid al vestidor”, l'uruguaià transforma la seva personalitat quan trepitja la gespa, convertint-se en un jugador decisiu.

“És un noi que ho vol jugar tot, és un noi contagiós, que arriba més lluny per l'equip”, va dir Vallejo. Aquestes paraules reflecteixen el gran respecte que el central té cap a Fede, a qui considera el motor de l'equip.

“Crec que estirarà del carro durant molts anys més”, va afegir Jesús Vallejo, destacant el futur brillant que espera al migcampista uruguaià.

Fede Valverde, l'ànima del Real Madrid

El que semblava ser un secret a crits es confirma: Fede Valverde s'ha convertit en l'ànima del Real Madrid. L'uruguaià ha assumit un rol de lideratge dins i fora del camp, i la seva dedicació i esforç l'han convertit en una de les figures més estimades pels madridistes.

Jesús Vallejo ha deixat clar que Fede Valverde no només és un dels pilars actuals, sinó que també continuarà sent un dels motors de l'equip durant molts anys més. Un reconeixement que subratlla la importància de Valverde al Real Madrid, un equip que, sens dubte, comptarà amb la seva ànima per a les properes temporades.