Gran notícia! Dean Huijsen li ho diu a Pau Cubarsí, hi ha sorpresa: 'Et vaig a d...'

Dean Huijsen està sent una de les grans revelacions de la Premier League. El jove central del Bournemouth està debutant aquesta temporada a l'elit del futbol anglès i ho està fent amb gran encert.

Amb només 19 anys, ha demostrat ser un defensa amb una gran sortida de pilota, fortalesa física i un criteri excel·lent per prendre decisions. El seu rendiment no ha passat desapercebut i no només ha estat clau en el seu club, sinó que també ha estat convocat per a la Selecció Espanyola.

La setmana passada, va debutar amb 'la Roja' davant Holanda i va deixar una gran impressió, oferint una autèntica exhibició en el seu primer partit amb la selecció.

A més de la seva solidesa defensiva, Huijsen va mostrar en el seu debut amb Espanya la seva capacitat per assistir, com va ocórrer en el gol de Lamine Yamal.

Per això, molts ja veuen a Dean Huijsen i Pau Cubarsí com la parella de centrals del futur per a la Selecció Espanyola. Amb el seu talent i maduresa, Huijsen ha assegurat el seu lloc en el futbol internacional.

Pau Cubarsí i la possible parella defensiva al Barça

Al FC Barcelona, Pau Cubarsí ha estat igualment una revelació. Amb tan sols 18 anys, el central català ha aconseguit guanyar-se un lloc titular sota la direcció de Hansi Flick.

La seva capacitat per adaptar-se, el seu domini de la pilota i la seva calma en defensa l'han convertit en una peça fonamental per al Barça.

El rendiment de Cubarsí ha estat tan positiu que ja se'l considera el futur de la defensa blaugrana, formant parella amb jugadors experimentats com Íñigo Martínez o Ronald Araújo.

A més, molts han començat a especular sobre la possibilitat que Dean Huijsen i Pau Cubarsí juguin junts al Barça, la qual cosa seria una parella defensiva d'enorme potencial.

No obstant això, en les últimes hores, han sorgit rumors que posen en dubte aquesta possibilitat. En concret, Dean Huijsen hauria revelat al seu entorn el seu somni de jugar al Real Madrid. “Et diré que el meu somni és jugar al Real Madrid”, li hauria confessat el mateix Huijsen.

L'interès del Real Madrid i la clàusula de rescissió de Dean Huijsen

El Real Madrid sembla estar molt interessat en Dean Huijsen. De moment, sembla que la directiva blanca està disposada a pagar la clàusula de rescissió de 50 milions d'euros per fitxar el jove central del Bournemouth aquest estiu.

A més, el pare de Huijsen ha visitat les instal·lacions de Valdebebas recentment, cosa que ha alimentat els rumors sobre el seu possible fitxatge.

A les xarxes socials, es va compartir informació que relaciona directament el defensor amb el Real Madrid, cosa que fa pensar que el futur de Huijsen podria estar al club merengue.

El Barça tranquil amb Pau Cubarsí

Malgrat la competència del Real Madrid, el FC Barcelona es manté tranquil. El club confia plenament en Pau Cubarsí, qui seguirà sent un pilar defensiu en el futur proper.

Amb el talent d'ambdós joves, Espanya té assegurat un futur brillant en la defensa. Per la seva banda, el Barça es troba concentrat en el seu desenvolupament i en assegurar el seu progrés en el primer equip.