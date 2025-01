Oficial, l'últim fitxatge del Barça viatja a Aràbia: Flick el crida per a la Supercopa

Aquesta nit, el FC Barcelona s'enfronta a l'Athletic Club a les semifinals de la Supercopa d'Espanya que se celebra a l'Aràbia Saudita. Els de Flick busquen recuperar les sensacions perdudes després de diversos entrebancs a la lliga i han posat tota la seva il·lusió en aquest títol. Com a mostra, la convocatòria del tècnic alemany és un clar exemple d'ambició i determinació.

Per passar a la final de la Supercopa, Flick ha decidit cridar a tots, disponibles o no. Marc Bernal, per exemple, ha viatjat amb la resta dels seus companys a l'Aràbia tot i que encara està en plena recuperació de la seva lesió de genoll. I fins i tot Dani Olmo i Pau Víctor, que no poden jugar pel embolic de les inscripcions, també s'han sumat a la festa.

Sens dubte, Flick està decidit a lluitar per conquerir la seva primera Supercopa. Sap que una victòria davant l'Athletic Club ompliria de moral els seus i, després de pensar-ho molt, ja té decidit l'onze inicial. De fet, no només té clar qui sortirà d'inici, sinó que també ha donat voltes als possibles canvis que pot realitzar i té preparada una gran sorpresa.

Oficial, l'últim fitxatge del Barça viatja a l'Aràbia: Flick el crida per a la Supercopa

Sense Dani Olmo, i amb Lamine Yamal entre cotons, Flick li donarà l'oportunitat a Pablo Torre després de la seva gran actuació a la Copa del Rei davant el Barbastro. El càntabre, que va brillar amb 2 assistències i un gol, està trucant a la porta de l'entrenador alemany demanant més minuts. Avui tindrà una oportunitat d'or, encara que és possible que no jugui el partit complet, ja que Flick té preparat un as sota la màniga.

Sí, perquè Flick no ha dubtat ni un segon en cridar al seu ull dret. Parlem de Toni Fernández, que ja va debutar oficialment amb el Barça a la Copa, i que avui podria fer-ho a la Supercopa d'Espanya. Amb només 16 anys i 173 dies s'ha convertit en el segon debutant més jove en la història del club i compta amb la total confiança de Flick.

Toni Fernández ja va tenir minuts a la pretemporada davant el City i a la Copa davant el Barbastro, però avui podria fer el seu debut oficial a la Supercopa d'Espanya. Un pas més en la seva meteòrica progressió, però sempre amb Flick al seu costat. Està clar que Toni està cridat a ser un dels emblemes del Barça en el futur.