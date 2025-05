Oficial, Eric Garcia parla amb Deco per signar: Ja sap on jugarà el 2026

L'actual temporada d'Eric García ha tingut dues cares ben diferenciades: la primera fins al mercat d'hivern, on va disposar de poques oportunitats i diverses propostes per marxar. Aquest fet, juntament amb un parell de lesions, feia presagiar que Eric podria sortir del club al mercat d'hivern. No li faltaven ofertes, ja que Girona, Real Sociedad i Como estaven interessats en els seus serveis.

Tanmateix, tot va canviar després del partit de Champions contra el Benfica. La gran actuació d'Eric García, amb gol inclòs, va ser suficient per frenar la seva marxa i entrar de manera regular als plans de Flick. Des de llavors, a la segona meitat de la temporada, Eric ha complert amb nota en totes les seves actuacions.

Jugador versàtil i polivalent, Flick l'ha utilitzat en diverses posicions, rendint a bon nivell en totes elles. Ja sigui com a pivot, central o lateral, Eric García ha ratllat a gran nivell, però el seu contracte acaba l'any vinent i això ha provocat una reunió amb Deco. Ja va avisar Laporta: el club no vol jugadors que comencin la nova temporada tenint contractes que finalitzin el 2026.

La renovació d'Eric García ja està en marxa

El seu futur apuntava lluny del Camp Nou fa tan sols uns mesos, però ara Eric García s'ha guanyat a pols la renovació. La metamorfosi del central català ha estat bàsica en el canvi de rumb del Barça. En aquest 2025, Eric ha estat decisiu a les dues àrees tot i jugar com a defensa, guanyant-se el premi de la seva continuïtat.

En aquest sentit, Deco, encarregat de la planificació esportiva, ja s'ha reunit amb Eric García per tancar la seva renovació. En concret, Eric renovarà fins al 2029 i millorarà les seves condicions econòmiques. Un acord al qual totes les parts implicades han donat el seu OK i que serà oficial en els pròxims dies.

Un 2025 màgic i intens per a Eric García

L'actual campanya ha representat per a Eric García la temporada en què ha jugat més partits des que és professional. Ha disputat 45 partits, 2.104 minuts de joc efectiu, anotant 5 gols i repartint 3 assistències. Gols tan importants com el de Lisboa, que suposava l'empat a quatre abans que Raphinha aconseguís el miracle de la victòria.

La diferència entre el 2024 i 2025 és abismal: el 2024 va acabar disputant 13 dels 25 partits possibles, mentre que el 2025 en va disputar 29 dels 32. Hansi Flick ha valorat sempre la polivalència d'Eric García i ha confiat en les seves possibilitats. La seva entrega i compromís són indiscutibles: el futur d'Eric passa pel Camp Nou i en les pròximes setmanes es podria oficialitzar la seva renovació.