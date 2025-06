Màxima emoció al Madrid, ningú no esperava el del minut 75: Xabi Alonso, responsable

Anit, el Real Madrid va aconseguir imposar-se al Salzburg per 3 a 0 en l'últim partit de la fase de grups del Mundial de Clubs. Gràcies a aquest triomf, els de Xabi Alonso avancen a la següent ronda del torneig, on s'enfrontaran a un equip històric com la Juventus. La mà del tècnic tolosà a poc a poc va fent efecte i l'afició ja està veient els fruits de tanta feina

Més enllà del resultat obtingut contra el Salzburg, l'afició del Real Madrid està realment entusiasmada i il·lusionada per les sensacions i el plantejament que va mostrar l'equip. Xabi Alonso, per fi, es va atrevir a modificar el clàssic 4-3-3 i va optar per provar sort amb el sistema que feia servir a Alemanya amb el Bayer Leverkusen. Un 3-5-2 que va permetre al Madrid estar més ordenat en defensa i ser molt agressiu en atac

Xabi Alonso comença a trobar la tecla

Després dels dos primers partits, Xabi Alonso va dir prou i ha començat a prendre decisions realment transcendents contra el Salzburg. Per començar, Tchouaméni haurà de començar a assumir que li tocarà jugar de central gairebé tota la temporada, ja que la defensa de tres, amb ell al mig, va funcionar de meravella. Però a més, també va destacar la presència d'Arda Güler com a organitzador: va aportar el criteri necessari per connectar totes les línies amb la seva visió de joc

Ara bé, un dels aspectes més destacats que ha aconseguit inculcar Xabi Alonso als seus jugadors és la feina defensiva. Davant el Salzburg vam poder veure tots els jugadors endollats i concentrats en tasques defensives, aplicant la pressió quan tocava i replegant quan calia fer-ho. De fet, els futbolistes tenen tan interioritzat aquest nou estil que, al minut 75, van deixar una imatge per al record

Xabi Alonso imposa la seva llei: una imatge val més que mil paraules

Com diem, el Real Madrid sembla un altre i va quedar demostrat al minut 75. Modric va treure un córner en curt cap a Vinícius Júnior, que va perdre la pilota en una posició molt compromesa. Ara bé, lluny de lamentar-se i queixar-se com abans, Vini i la resta de companys van fer un replegament defensiu que ha quedat a la retina de molts aficionats

A la imatge es veu tots els jugadors corrent al màxim per baixar a defensar després de la pèrdua de Vinícius. Xabi Alonso segur que va quedar encantat amb la jugada, ja que la pressió i el compromís són dues de les seves senyes d'identitat. En cada roda de premsa repeteix com és d'important que totes les peces de l'equip treballin en la mateixa direcció i sembla que ja ho està aconseguint