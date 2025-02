Joao Félix provoca un intercanvi que deixa KO al Barça: 'Deco es queda sense...'

Joao Félix ha tingut una trajectòria peculiar en el futbol europeu. Va iniciar la seva trajectòria al Benfica, però ràpidament va ser traspassat a l'Atlètic de Madrid, on no va aconseguir establir-se. Després d'això es va marxar cedit al Chelsea primer, i al FC Barcelona després.

Durant la seva estada al Barça tampoc va poder fer-se un lloc com a titular indiscutible i el seu rendiment va ser irregular. Davant tal escenari, el club català no va renovar el seu préstec i es va marxar al Chelsea, una altra vegada, a canvi de 52 milions d'euros. No obstant això, a l'equip de Londres només ha durat uns mesos, ja que actualment torna a estar cedit, aquesta vegada, a l'AC Milan.

Joao Félix es troba a gust a l'AC Milan i posa en un embolic al Barça

A l'AC Milan, Joao Félix sembla haver trobat l'entorn ideal per mostrar tot el seu potencial. Ha començat a brillar i a recuperar la confiança que va perdre en els seus anteriors equips, i ja suma un gol en els seus primers tres partits. Amb un estil de joc que li permet moure's amb més llibertat, el lusità sembla haver trobat un lloc on pot desenvolupar el seu talent.

No obstant això, el que ningú podia imaginar era que Joao Félix pogués posar en un embolic al FC Barcelona durant la seva estada a l'AC Milan, però així ha estat. I és que, segons informen des d'Itàlia, el club rossoneri pretén quedar-se amb Joao en propietat, el que implicaria un intercanvi amb el Chelsea. I els blues volen a canvi l'objectiu n.º 1 de Joan Laporta: Rafael Lluny.

El Barça ja es despedeix de Rafael Lluny: Joao Félix, culpable

El FC Barcelona continua buscant reforçar el seu atac i un dels principals objectius del club és fitxar un extrem esquerre de qualitat. Rafael Lluny, amb la seva velocitat, tècnica i capacitat de desbordament, ha estat una opció desitjada pel club català durant mesos. No obstant això, si Lluny acaba al Chelsea com a part d'un intercanvi per Joao Félix, les opcions del Barça de fitxar-lo es desvanirien.

El futur de Rafael Lluny, i per tant del Barça, depèn ara de Joao Félix. Si l'AC Milan segueix endavant amb l'intercanvi, el FC Barcelona perdria una de les opcions més interessants per reforçar l'extrem esquerre.

No obstant això, si Joao Félix decideix tornar al Chelsea o si l'intercanvi no es materialitza, el Barça podria tenir una nova oportunitat de fitxar Rafael Lluny. Tot quedaria en mans del Menino de Ouro.