Oficial, companyia per a Ter Stegen, la decisió del Barça és definitiva: ja hi ha elegit

Marc-André Ter Stegen va caure lesionat a començaments de temporada a l'estadi de La Ceràmica contra el Villarreal. La seva lesió és particularment greu, trencament del tendó rotulià, una dolència no molt comuna i que exigeix molta paciència en la seva recuperació. De fet, encara que en un principi es va rumorejar que Ter Stegen podria tornar abans de finalitzar la temporada, de moment tal informació és més una il·lusió que una realitat.

La cúpula del Barça no vol córrer ni el més mínim risc amb Ter Stegen i no forçarà els terminis de recuperació. No obstant això, la falta d'activitat de l'alemany, que es passarà la temporada en blanc i la seva edat, 32 anys, fan que la direcció esportiva consideri oportú buscar un porter fiable. La possibilitat d'acudir al mercat existeix, fins i tot s'ha rumorejat que Deco està seguint tres joves porters amb gran projecció com Joan García, Chevalier i Verbruggen.

No obstant això, en les últimes hores sembla que hi ha un canvi de rumb i Hansi Flick hauria demanat la continuïtat de Szczesny. Ter Stegen serà el titular si s'acaba recuperant plenament de la seva lesió, però el polonès seguirà a la seva estela. Hansi Flick té plena confiança en Szczesny i veuria amb bons ulls la seva continuïtat per una temporada més.

Szczesny seguirà al Barça, només falta la signatura

L'internacional polonès seguirà sent jugador del Barça per a la pròxima temporada. El seu gran estat de forma està sent determinant en el bon camí de l'equip i Hansi Flick desitja comptar amb ell un any més. Szczesny s'ha acabat integrant plenament al vestidor culer i les seves grans actuacions estan sent fonamentals.

En aquest punt, l'ampliació contractual de Szczesny dependria exclusivament del seu desig, encara que tot fa indicar que acceptarà. Recordem que el polonès havia penjat les botes de forma oficial l'estiu passat quan va acabar l'Eurocopa amb Polònia. En lesionar-se Ter Stegen de gravetat, el Barça que havia de contractar un porter sense equip, el va trucar i el Szczesny va acabar per acceptar l'oferta culer.

La continuïtat de Szczesny té conseqüències

Szczesny estaria predisposat a acceptar la renovació per una temporada, però la seva elecció no es coneixerà fins al final del present curs. Si acaba per renovar, el més probable és que el futur d'Iñaki Peña al Barça quedi molt condicionat. El del filial no està satisfet amb el tracte rebut: la falta de confiança del tècnic alemany cap a la seva persona l'ha afectat considerablement.

Tant és així que el club i l'alacantí estarien valorant una sortida per al pròxim estiu. Ofertes no li faltaran tant d'equips de LaLiga com d'altres equips europeus. Una altra mesura que quedaria aparcada un any més seria la contractació d'un nou Ter Stegen que pugui ser el titular a mitjà termini.