Oficial, el clon de Neymar diu adeu i Deco s'ho pensa: Fitxatge TOP per al Barça

El gran objectiu de Deco per a la pròxima temporada és fitxar un extrem que permeti donar descans a Raphinha i Lamine Yamal. Hansi Flick va demanar un nou jugador de banda després d'analitzar el vist aquesta temporada. Deco ja ha donat el seu vistiplau a aquesta necessitat urgent del Barça.

La falta de confiança en Ansu Fati ha deixat el Barça amb poques alternatives reals en atac. Ferran Torres és l'únic que ha pogut assumir aquest rol de suplent, però no és suficient. Una lesió de Lewandowski, Raphinha o Lamine Yamal podria complicar molt les opcions de l'equip culé.

Rayan Cherki, el clon de Neymar que busca nou destí

En les últimes hores, un extrem hàbil ha confirmat que vol canviar d'aires aquest estiu. Es tracta de Rayan Cherki, guanyador del premi a millor regatejador de França aquesta temporada. Aquest guardó el va obtenir per davant d'estrelles com Dembélé i Doué, dues joves perles del PSG.

El preu de Rayan Cherki sorprèn a molts: només 22 milions d'euros. Per aquesta xifra podria sortir del Lyon i recalar al Barça. La seva joventut i talent el converteixen en una oportunitat única; a més, el seu estil recorda molt a Neymar, així que els seguidors del club català segur que gaudirien molt amb la seva presència

Cherki, amb només 21 anys, ja està considerat un dels millors extrems del món. És ambidextre i pot jugar en qualsevol de les dues bandes o com a mitjapunta. Aquesta versatilitat és just el que necessita Deco per ampliar el ventall ofensiu de l'equip.

A més, acceptaria perfectament un rol de suplent al Barça. Vol sortir del Lyon i veu en el club català una plataforma perfecta per fer el salt definitiu. L'arribada de Cherki suposaria un reforç de qualitat que complementaria a Raphinha i Lamine sense generar conflictes.

Deco valora el fitxatge de Rayan Cherki, un nou Neymar

Deco està analitzant tots els detalls de l'operació. Sap que el Barça ha d'actuar ràpid i amb intel·ligència. El perfil de Cherki encaixa perfectament amb la filosofia del club i amb el que demana Flick per a la pròxima campanya.

A més, l'arribada de Rayan Cherki pot revitalitzar un atac que de vegades ha mancat de profunditat. El seu estil, molt similar al de Neymar en els seus inicis, aportaria desequilibri i creativitat. El Barça el rebria amb els braços oberts i amb gran il·lusió.

No és casualitat que Rayan Cherki sigui comparat amb Neymar. Tots dos destaquen pel seu regat, velocitat i creativitat en banda. Deco sap que fitxar un jugador amb aquestes característiques pot marcar la diferència en una temporada exigent.