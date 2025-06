Oficial: Brahim Díaz i Arda Güler confirmen els rumors, Rodrygo ja té nou equip

El futur de Rodrygo va agafant força en les darreres hores. El ‘11’ del Real Madrid ha estat clau en els títols recents, però ja no té el seu lloc assegurat. Després del fitxatge de Kylian Mbappé, la seva sortida sembla més a prop que mai.

L’estiu passat ja va tenir contactes amb el Manchester City. Ara, l’interès arriba des d’un altre club capdavanter de la Premier League.

L’Arsenal, dirigit per Mikel Arteta, s’ha llançat a per ell. I tot apunta que pagarà una quantitat propera als 80 milions d’euros.

El Mundial de Clubs l’ha sentenciat

La gran pista sobre la seva sortida va arribar contra el Pachuca. En el segon partit del Mundial de Clubs, Rodrygo no va disputar ni un minut.

Xabi Alonso va decidir deixar-lo fora tot i tenir disponibles fins a sis canvis. Una decisió que ha donat que parlar arreu del món, tenint en compte els rumors de la seva possible sortida.

Arda Güler va ser titular en el seu lloc, i Brahim Díaz va entrar des de la banqueta. Fins i tot el jugador del planter Víctor Muñoz va tenir minuts abans que el brasiler.

La imatge ha deixat tocat Rodrygo, i a l’entorn blanc ja es parla obertament del seu traspàs. Una situació que podria afavorir un Arsenal que es troba amb ganes d’anar a per ell.

L’Arsenal, disposat a fitxar-lo ja

Segons els últims rumors, l’Arsenal està disposat a tancar l’operació en qüestió de dies.

Mikel Arteta considera que Rodrygo encaixa perfectament en el seu esquema ofensiu. Seria el gran cop de mercat de l’Arsenal aquest estiu.

El Real Madrid no veuria amb mals ulls la seva venda per 80 milions. La plantilla ja està molt carregada en atac, i l’arribada de Mbappé ha desplaçat el brasiler.

Rodrygo, que encara té mercat, prefereix marxar abans de perdre protagonisme al Bernabéu.

Un comiat que ja es palpa a Valdebebas

El gest de Xabi Alonso al Mundial de Clubs no va ser casual. Dins del club ja es parla d’una marxa pactada i sense conflicte.

Rodrygo ha complert amb escreix, però la competència actual no el beneficia. El tècnic basc prioritza altres perfils.

El jugador, per la seva banda, se sent dolgut amb la seva situació. Passar de ser intocable a no jugar ni un minut ha estat un cop dur.

Per això, el seu entorn ja negocia directament amb l’Arsenal. Tot apunta que la seva sortida serà oficial en qüestió de dies.