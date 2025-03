Confirmat, Barça i PSG pregunten pel nou Bellingham: '100 M€ i només 19 anys'

La rivalitat entre Barça i PSG segueix més viva que mai i encara s'avivarà més amb una disputa que es preveu més que renyida: tots dos volen el nou Bellingham. Tant Barça com PSG s'han fixat en el nou Bellingham, de 19 anys i que podria arribar a costar 100 milions d'euros més aviat que tard. Segons ha pogut saber 'e-Notícies', Barça i PSG han preguntat pel nou Bellingham, que té 19 anys i que està cridat a marcar una era al centre del camp.

L'impacte de Jude Bellingham a LaLiga EA Sports ha estat descomunal. L'ex del Dortmund és una de les estrelles del campionat i el Real Madrid també li està traient un gran partit mediàtic, ja que és tota una estrella a xarxes socials. El seu poder físic, treball, visió de joc i gol l'han convertit en una peça indispensable per a Carlo Ancelotti.

Ara, Barça i PSG busquen fer-se amb un perfil molt similar al de Bellingham, encara que només té 19 anys i, per tant, ha de ser tractat com a tal en aquest sentit. Barça i PSG mai van poder fer-se amb Jude Bellingham, ara al Real Madrid, i, per això, estan treballant en el fitxatge del que està cridat a ser el seu successor. El Barça ja confirma que ha preguntat pel nou Bellingham i que, per tant, ja ha activat la maquinària per tancar un nou fitxatge que es preveu molt complicat.

Barça i PSG es posen les piles per fitxar el nou Bellingham, està confirmat i la lluita està servida

El Barça està eufòric després de guanyar contra el Benfica i Joan Laporta vol que aquest sentiment de felicitat sigui encara més complet després de tancar un nou fitxatge espectacular. Si bé és cert que el conjunt blanc compta amb estrelles com Jude Bellingham, el Barça torna a estar en disposició de convèncer les millors figures del planeta futbol. A més, per si això no fos suficient, el Barça ja disposa de marge salarial i acaba de tancar una nova palanca que permetrà que el club culer tingui 20M€ per gastar.

La plantilla del Barça és força completa i està compensada, segons el punt de vista de Hansi Flick, però Joan Laporta, amb la moral pels núvols, somia amb un fitxatge. Parlem que Joan Laporta vol tancar l'arribada d'un migcampista que podria ser millor que Jude Bellingham i que, des de fa mesos, ha deixat clar que vol ser culer. El Barça ja es prepara per a la gran bomba del mercat de fitxatges d'estiu: acord en camí, encara que el PSG també està apostant molt fort per convèncer el nou Bellingham.

Confirmat, Barça i PSG pregunten pel nou Bellingham: '100 M€ i només 19 anys'

El Barça ha aconseguit sanejar els seus comptes a nivell econòmic i, per primera vegada en anys, podrà acudir al mercat de fitxatges amb aparent normalitat. L'objectiu de Joan Laporta està més clar que mai: vol fitxar un migcampista jove que podria arribar a costar 100M€ i que recorda molt a l'anglès Bellingham. El Barça, com ja hem anat explicant, està "molt content amb la plantilla actual", però apunta que, "amb un parell de reajustaments", la probabilitat d'aixecar més títols serà molt alta.

L'objectiu del Barça està molt clar: fitxar el nou Bellingham. El problema és que el PSG, com de costum, ha irromput a l'escena per intentar convèncer el jugador en qüestió, que té 19 anys i que arribarà a costar 100M€. Joan Laporta està encantat amb Hansi Flick i, per compensar el seu tremendo treball i esforç, vol donar-li un gran regal: una estrella que serà millor que Bellingham, ja en camí.

Bellingham, de 21 anys, ja és una de les grans estrelles del futbol mundial, però el Barça, igual que el PSG, volen fer-se amb el que serà el seu recanvi natural. Aquest no és altre que Kobbie Mainoo, migcampista del Manchester United de 19 anys que, llevat de sorpresa, sortirà d'Anglaterra aquest estiu vinent. Barça i PSG volen fer-se amb Mainoo, que està cridat a ser el nou Bellingham i que apunta a valer molts 'quilos' en els propers mercats de transferències.