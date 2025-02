L'exfutbolista manxec Andrés Iniesta porta uns quants mesos retirat i, per tant, lluny dels terrenys de joc, però el Barça ja ha confirmat que tornarà a la disciplina culer. Joan Laporta, president del Barça, ha sorprès tothom en anunciar el retorn d'Andrés Iniesta a l'entitat catalana, encara que només serà de manera temporal. El retorn d'Andrés Iniesta al Barça es tancarà per tot el que és alt: l'exfutbolista, ja retirat, es tornarà a vestir de curt en un Clàssic llegendari que es jugarà a Mèxic.

Després del partit entre els Barça Legends i les llegendes del Real Madrid que es va disputar a Tòquio durant el passat mes de desembre, el Barça tornarà a disputar un altre encontre. Serà aquest proper 13 d'abril de 2025 a Mèxic i, sent més concrets, es disputarà a l'estadi Nemesio Díez de Toluca, ubicat a Toluca de Lerdo. En aquest partit tornaran diverses llegendes del Barça, però destaca el nom d'Andrés Iniesta, qui només porta uns mesos d'inactivitat després de penjar les botes en un acte oficial.

L'exjugador, que està estudiant per ser entrenador de futbol, participarà en el partit dels Barça Legends contra el Real Madrid Leyendas. Aquest esdeveniment es disputarà el 13 d'abril a Mèxic i està generant una gran expectació entre els participants i els fanàtics.

Oficial, Andrés Iniesta torna al Barça i Laporta ja ho confirma: 'Serà el dia...'

A més de vestir-se de curt per jugar amb els Barça Legends, Andrés Iniesta ja ha deixat clar que s'està preparant per convertir-se en entrenador. L'exfutbolista somia amb entrenar el Barça algun dia, cosa que des del club culer no es descarta en absolut.

A més d'Andrés Iniesta, la gran novetat per a aquest nou Clàssic de llegendes serà la del migcampista neerlandès Phillip Cocu, que disputarà el seu primer partit com a llegenda culer. Andrés Iniesta serà un dels grans noms propis, però en el Clàssic de llegendes també participaran Carles Puyol, Rivaldo, Rafa Márquez i Javier Saviola, entre altres noms.

Qui no disputarà aquest encontre és Xavi Hernández: l'egarenc sí que va estar en el partit de Tòquio, però no estarà en aquest encontre de Mèxic per motius d'agenda. Per part del Real Madrid, el club blanc ha confirmat la presència de Marcelo, Guti, Iker Casillas i Figo. El partit es disputarà a l'estadi Nemesio Díez de Toluca, amb una capacitat per a 30.000 espectadors.