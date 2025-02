Florian Wirtz ho té clar, diu el que pensa de Barça i Madrid: 'El meu ídol és...'

Florian Wirtz s'ha convertit en una de les grans estrelles del futbol europeu. Als seus 21 anys, és el líder indiscutible del Bayer Leverkusen i un pilar en la selecció alemanya. La seva evolució ha estat meteòrica, i els seus números reflecteixen el seu impacte.

La passada temporada, el mitjapunta alemany va anotar 18 gols i va repartir 20 assistències, consolidant-se com un dels jugadors més decisius d'Europa. En l'actual, ja suma 15 gols i 12 passades de gol, confirmant el seu enorme talent. La seva versatilitat li permet rendir en qualsevol posició ofensiva, cosa que ha despertat l'interès dels grans clubs.

Barça i Madrid segueixen de prop Florian Wirtz

El jove alemany és un dels noms que més sonen al mercat de fitxatges. Tant Barça com el Reial Madrid han mostrat interès en la seva incorporació, conscients de la seva projecció. En els últims mesos, s'ha especulat que Xabi Alonso podria portar-lo al Bernabéu.

No obstant això, Florian Wirtz ha estat clar pel que fa a les seves preferències. Des de petit, ha mostrat admiració pel Barça, arribant a ser fotografiat amb la samarreta grana i blava. La seva connexió amb l'estil de joc culer és evident, i les seves declaracions recents ho confirmen.

El seu ídol, Leo Messi, i la seva admiració per Lamine Yamal

El futbolista del Leverkusen mai ha amagat la seva devoció per Lionel Messi. Per a ell, l'argentí ha estat el seu major referent i el jugador que més l'ha inspirat. Però a més, en els últims mesos, ha assenyalat a Lamine Yamal com el millor jugador del món en l'actualitat.

Aquestes paraules han estat interpretades com un gest al Barça. Mentre que el Reial Madrid segueix en la cursa pel seu fitxatge, tot indica que la seva preferència és vestir amb els colors catalans. Ara, el gran dubte és si el club català podrà afrontar la seva incorporació.

Un fitxatge que no serà fàcil per al Barça

El major obstacle per a l'equip culer és la part econòmica. S'estima que el traspàs de Florian Wirtz rondarà els 150 milions d'euros, una xifra difícil d'assumir per a les finances del club. No obstant això, la voluntat del jugador podria ser clau en la negociació.

El Barça busca reforçar la seva plantilla amb talent jove que encaixi en la seva filosofia de joc. Florian Wirtz compleix amb tots els requisits per convertir-se en una peça fonamental en el futur de l'equip. La qüestió és si el club podrà fer front a una operació d'aquesta magnitud.