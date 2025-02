Millor que Vinícius Júnior, ningú esperava aquest fitxatge del Barça: avís a Asencio

Vinícius Júnior i Raúl Asencio són dos dels noms que més hores d'actualitat ocupen en clau Real Madrid. El davanter brasiler està sent notícia per la seva possible sortida cap a l'Aràbia, mentre que Asencio ho està sent per les seves grans actuacions sobre el terreny de joc, especialment a la Champions League. Tot i que el Madrid sembla estar recuperant la forma, el Barça torna amb tot i busca solucions ofensives en el mercat de fitxatges: nou Vinícius Júnior, Asencio està avisat.

El Barça ja va voler fer-se amb els serveis de Vinícius Júnior fa algunes temporades, però l'oferta del Real Madrid va ser millor i els blancs es van endur l'actual 'The Best'. Vinícius Júnior negocia amb l'Aràbia i el Real Madrid estudia una possible venda, mentre que el Barça ja li llança un clar avís a Raúl Asencio fitxant l'hereu de Vini. Joan Laporta vol donar un gran cop sobre la taula i sap que la millor manera de fer-ho és fitxant talent en aquest mercat de fitxatges d'estiu: tot a punt.

[IMAGE]{516963}[/IMAGE]

El Barça, liderat per Joan Laporta, ha tornat a l'1:1 i es disposa a acudir al mercat de fitxatges d'estiu per fitxar talent ofensiu que elevi el nivell actual. Després d'aconseguir la inscripció de Dani Olmo i Pau Víctor, el Barça ja ha avançat al següent repte, que passa per fitxar el nou Vinícius Júnior, que ja estaria totalment confirmat. El Barça es disposa a preparar o, millor dit, ultimar la gran bomba del mercat: avís bestial per a Raúl Asencio, tindrà problemes per frenar el nou Vinícius Júnior que serà culer.

Avís directe a Raúl Asencio, el nou Vinícius Júnior fitxarà pel Barça aquest estiu: "Ja ve la gran bomba informativa..."

Joan Laporta vol fitxar durant aquest mateix mercat de fitxatges d'estiu i les sortides de jugadors com Ansu Fati o Frenkie de Jong ajudarien a tenir més pressupost i marge. Si bé és cert que el Barça busca un davanter centre que rellevi Lewandowski, Joan Laporta ha prioritzat l'arribada d'un extrem esquerre: és calcat a Vinícius Júnior. Hansi Flick, per la seva banda, ja ha autoritzat una operació que, llevat de gir radical, posarà en problemes a Raúl Asencio, central de moda en el futbol espanyol que brilla a Madrid.

El Barça sempre ha rastrejat el mercat de fitxatges brasiler, però no ha estat capaç d'encertar en les últimes operacions. Una d'aquestes és la de Vitor Roque, qui, molt probablement, tornarà al Brasil per competir novament a la lliga nacional. Joan Laporta, guiat per Deco, no es rendeix i ha posat el focus en el nou Vinícius Júnior: avís clar i directe per a Raúl Asencio.

Millor que Vinícius Júnior, ningú esperava aquest fitxatge del Barça: avís a Raúl Asencio

El Barça tampoc està per tirar coets a nivell financer, però sí que ha superat alguns conflictes i, per tant, tindrà marge per fitxar i inscriure a LaLiga de Javier Tebas. Joan Laporta no vol esperar més i, de fet, ja ha tancat l'arribada del nou Vinícius Júnior, que serà culer durant aquest mercat de fitxatges d'estiu, llevat de gir inesperat. El Barça necessita tornar a tocar ferro aquesta mateixa temporada i Joan Laporta ha decidit fer un esforç ara mateix: el nou Vinícius Júnior ja està a prop de ser oficial.

Mentre que el Madrid tem per una possible sortida de Vinícius Júnior rumb a l'Aràbia, el Barça ja es prepara per fitxar el seu nou extrem esquerre titular. Joan Laporta confia en Deco, però la seva faceta més presidencialista l'ha portat a tancar, de forma gairebé individual, el fitxatge del nou Vinícius Júnior. Com venim explicant, el Barça no esperarà més i tancarà, per ara, l'arribada del nou Vinícius Júnior, que passarà a ser un fix en les alineacions de Hansi Flick.

Està clar que el Barça no fitxarà a Vinícius Júnior, però sí que ha tancat l'arribada d'un futbolista que podria menjar a la taula del brasiler del Real Madrid. Aquest futbolista no és altre que Wesley Vinícius França Lima, futbolista del Flamengo de 21 anys que pot jugar com a extrem i com a carriler. El 'Diario SPORT' va avançar l'interès del Barça i 'e-Notícies' pot confirmar que el Barça vol tancar el fitxatge: nou avís per a Raúl Asencio, el Barça tanca un fitxatge inesperat.