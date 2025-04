Barça i Borussia Dortmund es veuran les cares en els quarts de final de la UEFA Champions League i ho faran amb l'objectiu de guanyar-se un lloc a les semifinals. El Barça arriba amb la moral pels núvols, tot i que l'empat contra el Betis a LaLiga ha frenat una mica la gran dinàmica del grup de Flick. El Barça, això sí, està convençut de les seves opcions a Europa, una cosa que Joan Laporta vol assegurar amb un fitxatge d'última hora per superar i sorprendre el Borussia Dortmund.

Joan Laporta sap que el Barça està davant la seva gran oportunitat i vol tornar a aixecar una Champions: Flick també busca aixecar títols, una cosa que estarà a prop si arriben més fitxatges. El Barça es juga tots els títols en aquest tram final de temporada, per la qual cosa Joan Laporta se la juga també als despatxos i tractarà d'assegurar el tir. El Barça sap que el mercat de fitxatges està tancat, però s'ha buscat la manera de sorprendre el Borussia Dortmund amb un fitxatge d'última hora llest per a aquest dimecres.

El Barça compta amb una gran plantilla liderada per Hansi Flick, però Joan Laporta vol que l'equip guanyi pes i millori en algunes posicions més que concretes. En aquest sentit, 'e-Notícies' pot confirmar que el Barça té avançat el fitxatge d'un crack que estarà en dinàmica del conjunt culer i que fins i tot podria debutar contra el Dortmund.

Oficial, d'1M a 15M, el Barça tanca un nou fitxatge per guanyar el Borussia Dortmund

Joan Laporta és conscient que el Barça té una gran oportunitat per davant i desitja tornar a conquerir la Champions. Per la seva banda, Flick també està en la recerca de títols, la qual cosa podria fer-se més factible si aconsegueixen més incorporacions. Tot i que el mercat de fitxatges està tancat, el Barça ha trobat una manera de sorprendre el Borussia Dortmund amb un fitxatge d'última hora que estarà llest per a aquest dimecres.

Guanyar el Borussia Dortmund aquest proper dimecres no només serà clau, ja que el conjunt culer haurà d'aconseguir un bon avantatge per viatjar a Alemanya amb els deures més o menys fets. Per intentar sorprendre el Borussia Dortmund, Hansi Flick ja sap que podrà comptar amb un fitxatge d'última hora, que ja s'ha tancat gràcies al treball de Joan Laporta. El fitxatge del Barça no és altre que Toni Fernández, que fa algunes setmanes va signar la seva renovació amb el Barça fins al juny de 2027, una cosa que Hansi Flick va celebrar efusivament.

Toni Fernández, amb només 16 anys, és la gran promesa de La Masia. El talentós mitjapunta ha impressionat per la seva maduresa i qualitat, provocant que Flick reclami la seva presència al vestidor per a la pròxima temporada. Això sí, la seva incorporació al primer equip haurà de ser progressiva, tot i que no es descarta que pugui treure el cap a l'eliminatòria contra el Borussia Dortmund de UEFA Champions League.