¡Ofertón de última hora por Fermín López, caduca en 2 días! Chelsea y Barça, a esperar

La situación de Fermín López se ha convertido en uno de los temas más candentes de la actualidad del Barça. El '16' ha vivido un verano muy agitado que casi acaba con su salida rumbo a Londres. El Chelsea, siempre atento los mejores jóvenes del mundo, tanteó seriamente su fichaje durante varias semanas.

Por otro lado, la relación entre Fermín y Hansi Flick tampoco ayudó a rebajar la tensión. El técnico alemán no dudó en darle un toque de atención durante la pretemporada: "Siendo honesto, no estaba muy contento con él, pero ha mejorado mucho en las últimas dos semanas". Ese gesto fue interpretado como un aviso claro de que su rol en el equipo no está garantizado.

A todo esto se sumaron los rumores sobre su mala relación con Gavi. En redes sociales empezaron a circular comentarios que apuntaban a tensiones entre ambos canteranos. Aunque el club nunca lo confirmó, el ambiente en el vestuario se vio claramente afectado.

Lluvia de millones para sacar a Fermín López: primero el Chelsea y ahora...

Ante semejante panorama, el Chelsea se movió con rapidez. El club londinense contactó directamente con el entorno de Fermín y mostró un interés muy firme. De hecho, se dice que los de Londres enviaron una gran oferta de 50 millones.

Sin embargo, pese a los rumores, Fermín López comunicó su deseo de quedarse. Su objetivo pasa por seguir cumpliendo su sueño de triunfar en el Barça, lo que parecía cerrar cualquier puerta de salida. No obstante, el mercado ha dado un giro inesperado en las últimas horas, y desde Arabia Saudí han puesto sobre la mesa una propuesta que podría cambiarlo todo.

Fermín López gusta mucho en Arabia Saudí

En concreto, desde Arabia Saudí valoran presentar una oferta de 80 millones de euros por Fermín López. Allí, el mercado de fichajes continúa abierto hasta el día 10 de septiembre. El plazo es muy limitado y la presión es máxima.

La propuesta resulta tentadora por varias razones. En lo deportivo, Fermín sería recibido como un ídolo absoluto y tendría asegurado un papel de titular indiscutible. En lo económico, el Barça vería resuelto de golpe un problema financiero con una venta histórica: 80 millones por un futbolista que no es titular fijo en el esquema de Flick.

Aun así, Fermín López no cambia su discurso. El joven ha repetido en varias entrevistas que su deseo, pase lo que pase, es seguir en el Barça. Sabe que todavía tiene mucho que demostrar y quiere hacerlo en el Camp Nou.

En las próximas 48 horas se sabrá si su voluntad prevalece o si el club prioriza la oferta económica. Lo único seguro es que Chelsea y Barça están a la expectativa de ver qué pasa con la oferta de Arabia Saudí. La decisión final podría sacudir el mercado en el último suspiro.