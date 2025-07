Última hora Se'n va del Reial Madrid per només 3 M€: ha fitxat pel Stuttgart

El Real Madrid continua molt actiu en aquest mercat d'estiu, tant en entrades com en sortides. Fins ara, el club blanc ha centrat els seus esforços a reforçar la plantilla amb diversos fitxatges com Huijsen, Mastantuono, Carreras i Trent Alexander-Arnold, que ja són nous jugadors del Madrid. Però a més, la directiva segueix treballant en la possible arribada d'un migcampista de primer nivell.

Això sí, tot i les incorporacions, el Madrid també ha començat a moure fitxa pel que fa a les sortides. Després dels recents comiats de Luka Modric i Lucas Vázquez, s'ha confirmat un nou adeu. Xabi Alonso ha donat llum verda a la marxa d'un jove talent del club: es tracta d'una operació que ha passat gairebé desapercebuda, però que ja és oficial.

El jugador que abandona el Santiago Bernabéu és Chema Andrés. Migcampista del filial amb molt futur, era una de les grans promeses de La Fábrica blanca. Tanmateix, el seu rol en els plans de Xabi Alonso no estava del tot clar.

Chema Andrés fitxa pel Stuttgart a canvi de només 3 milions d'euros

Durant les últimes setmanes s'havia especulat que Chema Andrés tindria minuts sota les ordres de Xabi Alonso. Però després de la seva nul·la participació al Mundial de Clubs, el panorama va canviar completament. Chema ha assumit que el millor era marxar i l'Stuttgart ha estat el més ràpid a tancar la seva incorporació

Els alemanys han pagat 3 milions d'euros al Real Madrid, que accepta la sortida de Chema Andrés. L'operació inclou a més una opció de recompra i un percentatge en una futura venda.

Chema Andrés confia a poder créixer a la Bundesliga com ja van fer altres canterans. L'exemple de Dani Carvajal, que va brillar al Bayer Leverkusen abans de tornar al Bernabéu, està molt present. El migcampista vol seguir el seu propi camí i demostrar que té nivell per tornar.

Des del Real Madrid consideren que la sortida és el millor per a totes les parts. La competència al centre del camp és enorme i Xabi Alonso no li podia garantir protagonisme. Només el temps dirà si Chema Andrés ha encertat en fer aquest pas

Mentrestant, el Real Madrid segueix planificant la seva plantilla amb precisió. Xabi vol un grup compacte, competitiu i compromès. I encara que algunes vendes sorprenen pel seu preu, responen a una estratègia clara i consensuada amb la direcció esportiva