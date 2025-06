Penedit, Florentino Pérez sap que no té nivell i truca al PSG: 'Per 50 mil...'

El president del Real Madrid no s'ha volgut perdre la participació del seu equip al Mundial de Clubs que té lloc aquest mes de juny. El president blanc ha viatjat amb l'equip als Estats Units i treballa dia i nit per revertir la situació viscuda durant l'última etapa de Carlo Ancelotti. Per aconseguir-ho, no ha escatimat en recursos i ha signat diversos fitxatges de nivell molt alt.

Xabi Alonso serà l'entrenador estrella, pedra angular del nou projecte sobre el qual girarà una ambiciosa etapa projectada per portar de nou l equip a l´èxit. Els fitxatges de Huijsen, Mastantuono o Alexander Trent així ho fan pensar. Tanmateix, Florentino Pérez encara té molta feina per davant: el pròxim objectiu és fitxar un migcampista de nivell per liderar el joc de l'equip.

Al mateix temps, també ha de forçar sortides dels jugadors amb qui Xabi Alonso no compta i són prescindibles. Després del primer partit del Mundial de Clubs, el president blanc ja ha pres una decisió important. Això sí, per aconseguir el seu objectiu, necessitarà la col·laboració de l'equip de Luis Enrique, el PSG.

El PSG va estar interessat en Raúl Asencio

El Real Madrid va tancar la renovació del central de la pedrera, Raúl Asencio fins 2031 amb una clàusula de mil milions. El Real Madrid demostra amb aquesta renovació total confiança en el central blanc, pel qual el PSG va fer una gran oferta fa uns mesos. En el seu dia, Florentino Pérez va arribar a rebutjar una oferta del club parisenc de 50 milions.

Ara, després de veure l´ actuació contra l'Al Hilal, estaria desitjant que els francesos tornessin a repetir l'oferta. Difícilment es tornarà a repetir, la renovació del central madridista i l'enuig dels parisencs, que van veure com Asencio rebutjava la seva oferta. El central canari sempre ha prioritzat seguir al Bernabeu i triomfar amb la samarreta blanca.

Raúl Asencio fins al 2031

El periodista italià Fabrizio Romano va confirmar l'acord que vincula el defensor canari amb l'entitat madridista per sis temporades més. Asencio de 22 anys, va veure com el seu contracte quedava prorrogat al març automàticament fins al 2029 amb promesa d'una revisió important a l'estiu. La seva clàusula de 50M era molt temptadora, però amb el nou contracte ha quedat en anècdota.

Durant mesos s'havia especulat amb l'interès del PSG i altres equips de la Premier com el Chelsea. Asencio s'ha convertit en un fix de l'anterior entrenador Carlo Ancelotti, gairebé per accident, per les nombroses baixes en defensa. D'aquesta manera, Raúl Asencio ha fet un salt inesperat en la seva carrera en una època en què Ancelotti donava poques oportunitats a la pedrera.