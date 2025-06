L'Arsenal ofereix 60 milions al Barça! Frenkie de Jong demana a Hansi Flick que ho accepti

La situació econòmica del Barça no és dolenta, però tampoc excel·lent. Joan Laporta i Deco segueixen fent malabars per complir amb les exigències econòmiques de LaLiga. Donar sortida a diversos futbolistes amb els quals Hansi Flick no compta és una prioritat per a aquest estiu.

Jugadors com Ansu Fati, Pau Víctor o Pablo Torre semblen tenir clar el seu destí aquest estiu. Tanmateix, l'escenari es complica amb perfils com Frenkie de Jong. El ‘21’ del Barça ha tornat a brillar gràcies a Hansi Flick i ara, gràcies a l'Arsenal, podria convertir-se en indiscutible a la medul·lar culer.

Frenkie de Jong i Marc Casadó competeixen per la titularitat

Frenkie de Jong va començar la temporada com a suplent. Hansi Flick va apostar pel canterà Marc Casadó en la seva posició i el jove canterà va demostrar un gran talent fins a fer-se amb la titularitat. Tanmateix, a poc a poc, l'holandès va acabar per convèncer Flick i va aconseguir capgirar la situació.

Ara bé, tot i que Marc Casadó ha perdut protagonisme, ningú dubta que segueix sent una amenaça per a Frenkie de Jong. El jove canterà ha demostrat que pot recuperar el seu lloc en qualsevol moment. I aquí entra en joc l'Arsenal.

L'Arsenal entra en escena amb 60 milions

L'Arsenal de Mikel Arteta busca un pivot defensiu. Si falla l'opció Zubimendi, el seu pla B és Marc Casadó. La premsa apunta que el club anglès estaria disposat a oferir al Barça 60 milions pel canterà.

Per a Frenkie de Jong, això és una oportunitat. Que el seu principal rival canviï d'aires enfortiria la seva posició dins l'equip. Per això, segons informes, ha demanat a Hansi Flick que accepti l'oferta de l'Arsenal.

Tothom hi surt guanyant, però Marc Casadó no vol

Si es concreta, el Barça ingressaria un bon plus econòmic. Alliberaria massa salarial i evitaria filtracions via lliure el 2026. A més, posaria Flick davant una plantilla més clara i definida.

Hansi Flick ha reconstruït el protagonisme de Frenkie de Jong, però també ha elevat Marc Casadó. Vol comptar amb tots dos. Per tant, l'oferta de l'Arsenal, si arriba, serà rebutjada.

Frenkie de Jong haurà de continuar treballant i mantenint un alt nivell si vol seguir com a titular. Marc Casadó no té la més mínima intenció de deixar el Barça: li ha costat molt arribar al primer equip i vol lluitar per fer-se un lloc als plans de Flick. L'Arsenal, per tant, haurà de centrar-se a tancar l'acord amb Zubimendi, que sembla pràcticament fet.