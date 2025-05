Ni 10 ni 20 milions, Hansi Flick ho té molt clar: 'Es quedarà al Barça sí o sí'

El gran artífex de la exitosa temporada del Barça és Hansi Flick, qui des de la seva arribada ha anat prenent decisions que han millorat el rendiment de la plantilla. El tècnic alemany ha aconseguit refer un equip que feia aigües la temporada passada i li ha retornat el seu orgull. Els mètodes de treball de Flick han donat els seus fruits i han tret la millor versió de tots els futbolistes de la plantilla.

Hansi Flick s'ha guanyat el respecte de tots i el crèdit suficient per seguir prenent decisions arriscades. Aquest any ha apostat per Gerard Martín per ser el substitut d'Alejandro Balde i li ha sortit bé. També ha funcionat perfectament la nova posició de Ferran Torres, el valencià ha realitzat la millor temporada des de la seva arribada al Camp Nou.

Davant tals encerts, Deco i Laporta li atorgaran barra lliure perquè faci i desfaci en el que consideri necessari aquest estiu. En l'apartat de fitxatges, Hansi Flick té diverses peticions, i la primera és un lateral que pugui substituir Koundé amb garanties. L'alemany també es planteja l'arribada d'un extrem de qualitat que pugui ajudar Lamine Yamal o Raphinha.

Hansi Flick frena una venda segura, es queda

Hansi Flick també tindria clar els jugadors que abandonaran el Barça a l'estiu. El càntabre Pablo Torre està en la rampa de sortida i es preveu una cessió perquè el futbolista adquireixi minuts i continuï amb la seva progressió. Pau Víctor i Héctor Fort també sortiran i molt probablement ho faran igualment via cessió.

Mentre que, d'altra banda, el que no es mourà ni amb aigua calenta per ordre de Hansi Flick és Eric García. El central català s'ha convertit en una de les sorpreses positives d'aquest Barça després de començar la temporada deixant certes dubtes. Paulatinament ha acabat per consolidar-se en l'esquema de Flick, i el seu rendiment ha despertat l'interès de diversos equips europeus disposats a abonar 20 milions d'euros pel seu fitxatge.

Eric García seguirà al Barça

Així ho ha ordenat Hansi Flick, que no vol ni sentir a parlar del possible traspàs d'Eric García. El tècnic alemany considera clau la figura del defensor de Martorell per la seva polivalència, capacitat tàctica i compromís. No solament ha rendit a bon nivell com a central, sinó també com a lateral dret o pivot defensiu.

Encara que una oferta de 20 milions d'euros seria una bona operació financera per al Barça, tenint en compte que Eric García va arribar lliure, aquesta no es realitzarà. Eric ha hagut d'assumir diferents rols aquesta temporada a causa de les lesions i en tots ha brillat amb nota. La decisió de Flick de comptar amb el català és ferma i ha pesat més que les necessitats econòmiques actuals del club.