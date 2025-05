El nou Toni Kroos ve de l'AC Milan: Xabi Alonso dona l'OK al seu fitxatge

La sortida de Toni Kroos ha deixat un gran buit al centre del camp del Real Madrid, ja que el '8' va ser durant anys el timó de l'equip. Marcava el ritme del joc i era el creador principal, especialment a pilota aturada. No obstant això, després de conquerir LaLiga i la Champions League, Kroos va decidir retirar-se de manera inesperada l'estiu passat.

Des de llavors, el Real Madrid ha patit més del que s'esperava en aquesta zona del camp. Una cosa que Carlo Ancelotti no ha aconseguit revertir, malgrat la seva capacitat per sortir de situacions límit.

El mig del camp improvisat d'Ancelotti

Carlo Ancelotti ha hagut d'improvisar per cobrir l'absència de Toni Kroos. Dani Ceballos ha estat la base del mig del camp quan ha estat disponible. Sense Ceballos, Ancelotti ha confiat en Aurélien Tchouaméni i Fede Valverde per generar joc.

Però cap d'ells ha aconseguit omplir el buit deixat per Toni Kroos. Per això, el Real Madrid ja mira cap al mercat de fitxatges per reforçar la medul·lar.

Xabi Alonso i la seva aposta per la medul·lar

Xabi Alonso, que aviat prendrà les regnes de l'equip, ja ha assenyalat el fitxatge que desitja per a la seva arribada. Es tracta de Tijjani Reijnders, migcampista de l'AC Milan. Reijnders també està a l'agenda del Manchester City, cosa que fa que l'operació sigui competitiva.

El neerlandès destaca per la seva capacitat per organitzar el joc i per la seva arribada des de la segona línia. El seu perfil encaixaria perfectament a la medul·lar blanca.

Tijjani Reijnders, el reforç ideal per al Real Madrid

Tijjani Reijnders seria un reforç de luxe per al Real Madrid. El seu talent per controlar el ritme del partit i el seu aportament ofensiu podrien retornar l'alegria a un centre del camp malmès.

Amb la seva arribada, Xabi Alonso tindria l'eina que necessita per retornar estabilitat i qualitat al joc de l'equip. No obstant això, encara és aviat per saber si el Real Madrid aconseguirà la seva signatura.

El futur del centre del camp del Real Madrid

La medul·lar del Real Madrid necessita un canvi per continuar sent competitiva. Kroos va ser clau en la història recent del club i la seva marxa ha deixat empremta.

Ara, amb Carlo Ancelotti a punt de deixar la banqueta, la incorporació de Reijnders podria ser la peça que completi el nou projecte. El pròxim mercat d'estiu serà decisiu per al futur de la medul·lar del Real Madrid i per recuperar l'alegria al Santiago Bernabéu.