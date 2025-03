El Barça fitxa a Segona Divisió: 15M per dir adeu a Héctor Fort i Gerard Martín

La direcció esportiva del Barça no cessa en la seva feina per reforçar la plantilla de cara a la pròxima temporada i fer-la més competitiva. En aquest sentit, Hansi Flick ha realitzat una petició expressa al club: el reforç dels laterals.

A la dreta, per exemple, Jules Koundé ho ha jugat pràcticament tot, ja que Héctor Fort no entra en els plans de Flick. Fins ara, el canterà culer ha disputat 14 partits en totes les competicions, però només ha acumulat 465 minuts de joc. En la majoria d'enfrontaments ha entrat com a suplent disputant els últims instants.

D'altra banda, el cas de Gerard Martín és diferent: s'ha assentat com el suplent natural d'Alejandro Balde al lateral esquerre i el seu protagonisme ha estat major. L'ex del Cornellà ha disputat 23 partits amb un total de 837 minuts disputats, cosa que li ha valgut per signar el seu primer contracte professional i renovar fins al 2028. Tanmateix, malgrat el seu rendiment, l'objectiu de Flick és reforçar els laterals amb un perfil de jugador ambidextre que sigui capaç de millorar les prestacions actuals.

Hansi Flick i les seves prioritats

El tècnic alemany és un home de club, en moments complicats per al Barça a nivell financer Flick no ha dubtat a apostar pels grans talents de La Masia. No s'ha queixat, però té detectades les mancances de l'actual plantilla: Hansi Flick té molt clares les prioritats per a la pròxima campanya. Entre els seus objectius figuren reforçar els laterals, ja que vol molta més competència per a Koundé i Balde.

Héctor Fort no s'ha consolidat com un substitut de garanties per a Koundé i el seu protagonisme ha estat testimonial. Per la seva banda, Gerard Martín, a l'esquerra, ha tingut més protagonisme: és un lateral aplicat tàcticament, però amb poca projecció ofensiva. És per això que la direcció esportiva del Barça ja està valorant el fitxatge de Marc Pubill, carriler de l'Almeria, que pot sortir per 15M.

Marc Pubill, en l'òrbita del Barça

Marc Pubill, nascut a Terrassa, va aconseguir l'or en els passats Jocs Olímpics de París amb la Selecció Espanyola. Abans de fitxar per l'Almeria va passar pel Manresa i l'Espanyol fins que va debutar professionalment al Llevant. Ara, en canvi, podria fer el salt a un gegant com el Barça.

L'estiu passat, Marc Pubill va sonar per a l'Atlanta, però a última hora els italians van fer marxa enrere. Aquesta temporada ja ha jugat 22 partits, sent titular en 17 i disputant, fins al moment, un total de 1.605 minuts. A els seus 21 anys, Pubill és un dels laterals més prometedors del futbol espanyol i el Barça el segueix de prop, ja que és exactament el perfil demanat per Flick.