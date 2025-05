Nou cas Luis Figo, tensió al Barça i Madrid: Jugarà amb Raúl Asencio o Pau Cubarsí

En poques hores donarà inici el Clàssic més esperat dels últims anys entre Barça i Real Madrid per la transcendència de l'encontre. És un partit vital per a les aspiracions de tots dos clubs, si el Barça guanya haurà fet un pas gairebé definitiu. Si per contra, és el Real Madrid qui acaba vencent, haurà fet un pas de gegant en les seves aspiracions quedant només a 1 punt del seu rival.

Si s'acaba donant aquesta situació, el final de Lliga podria ser d'infart i amb una gran pressió per a l'equip de Hansi Flick. Tant Flick com Carlo Ancelotti presentaran el millor onze possible per intentar decantar la balança del seu costat. Per part del Barça, Pau Cubarsí serà el líder de la defensa blaugrana mentre que Raúl Asencio serà l'encarregat d'intentar deixar la porteria de Courtois a zero.

Els dos jugadors podrien també jugar un paper decisiu en la planificació esportiva dels seus respectius equips. Estem a punt de presenciar un nou cas Luis Figo entre els dos gegants del futbol espanyol. Recordem que fa anys Luis Figo va decidir canviar de samarreta, deixant el Barça pel Real Madrid, provocant un seguit de crítiques i reaccions negatives.

Dean Huijsen en el radar de tots dos equips

Encara que la història no és la mateixa que la de Luis Figo, Dean Huijsen pot ser el protagonista d'una guerra de despatxos entre tots dos clubs. El central del Bournemouth ha compartit convocatòria amb Pau Cubarsí i Raúl Asencio a la Selecció Espanyola. Segurament, el jugador holandès amb nacionalitat espanyola, haurà de decidir entre Barça i Madrid aquest estiu.

Segons informen diversos mitjans, Huijsen estaria encantat de jugar al Bernabéu però en les últimes hores apunten en direcció contrària. Florentino Pérez considera excessiu pagar 60M pel central de 19 anys mentre que al Barça no tindrien tants dubtes. Pau Cubarsí ja ha afirmat que Dean Huijsen pot ser la seva parella de ball a la defensa durant els pròxims 10 anys.

Huijsen en el radar blaugrana

El Barça podria apostar pel jove central d'1.95mts d'alçada, revelació aquesta temporada a la Premier. El Bournemouth va apostar pel seu fitxatge l'estiu passat abonant 15M a la Juventus i la jugada li ha sortit rodona. Les seves grans actuacions li han valgut la trucada del seleccionador espanyol debutant amb l'absoluta.

La incertesa del futur de l'uruguaià Ronald Araújo pot marcar definitivament el futur de Huijsen al Barça. L United té interés en Araújo, si acaba guanyant la Europe League, podria anar amb tot a per l'uruguaià i pagar la clàusula de 65M. El Barça s'asseguraria el futur amb una parella impressionant com Cubarsí i Huijsen que han demostrat a la Selecció que es complementen a la perfecció.