Només Joan Laporta agraeix a Luis de la Fuente el que va fer ahir a la nit: «Com pot...»

Joan Laporta no va voler perdre's la gran final de la Nations League entre la Selecció Espanyola i Portugal. El president del FC Barcelona va viatjar per presenciar el partit des de la llotja. Va ser un encontre vibrant, ple d'intensitat, encara que amb un desenllaç amarg per als interessos espanyols.

Laporta, evidentment, hauria preferit una victòria de la Selecció Espanyola. La seva afinitat amb els sis jugadors del Barça convocats per Luis de la Fuente era motiu suficient per animar La Roja. Tanmateix, el triomf va ser per a Portugal, que es va imposar a la tanda de penals i es va endur el títol.

Tothom parla del mateix

Més enllà del resultat, el focus de la nit va estar en el seleccionador espanyol. Luis de la Fuente va ser protagonista per les seves decisions, moltes d'elles incomprensibles. És cert que té prou crèdit per gestionar la Selecció Espanyola com consideri oportú, però el que va fer ahir a la nit va deixar molts sense paraules, fins i tot el mateix Laporta.

El president del FC Barcelona no donava crèdit al que estava veient. Tot i això, no amagava una certa satisfacció per dins. I és que el que per a molts va ser una gestió qüestionable, per a Laporta va ser una gran notícia.

Luis de la Fuente va ignorar completament el bon moment dels jugadors del Barça i això, per al club, significa descans i zero lesions. Ni Pau Cubarsí, ni Gavi, ni Dani Olmo, ni Fermín López van disputar ni un sol minut davant Portugal; mentre que Pedri, per la seva banda, va ser substituït del camp al minut 75.

Luis de la Fuente va preferir apostar per altres noms, però el que crida l'atenció no és només l'absència de minuts, sinó el context. Cubarsí ha fet una temporada brillant i Gavi, quan ha estat disponible, ha rendit a un nivell altíssim. Per la seva banda, Dani Olmo i Fermín podrien haver aportat desequilibri en una pròrroga molt plana.

Luis de la Fuente s'oblida del Barça i Joan Laporta al·lucina

Per a molts, les decisions de Luis de la Fuente no tenen explicació. Ja va sorprendre quan va deixar fora de la llista Alejandro Balde i Eric García, possiblement els dos millors laterals espanyols del curs. Però el d'ahir a la nit va anar més enllà: el talent jove del Barça no va comptar i el resultat va ser nefast per a Espanya.

Joan Laporta, des de la llotja, observava atònit, però, a diferència de la resta, és probable que marxés de l'estadi amb un somriure. "Com pot ser que no juguin aquests nois?", es preguntaven molts. Laporta, en canvi, pensava en la pretemporada culer… i en com de bé li va que els seus pupils arribin frescos.