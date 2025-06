Cristiano Ronaldo va anar a per Lamine Yamal en ple partit: 'L'hi va dir a la cara'

Ahir a la nit es va disputar la final esperada de la Nations League entre Espanya i Portugal: un encontre igualat, intens i amb molta tensió des de l'inici. Cap dels dos equips va aconseguir avançar-se definitivament en els 90 minuts reglamentaris ni a la pròrroga, així que tot es va decidir a la tanda de penals. Finalment, Portugal es va endur el prestigiós trofeu després de l'errada de Morata des dels onze metres i amb Cristiano Ronaldo com a gran protagonista.

El duel, més enllà del títol, oferia un atractiu afegit: el duel generacional entre Cristiano Ronaldo i Lamine Yamal. Dos jugadors separats per més de vint anys de diferència. El portuguès es troba a la recta final de la seva carrera, mentre que la jove promesa de La Masia busca fer-se un nom i reclamar el tron del futbol mundial.

Cristiano Ronaldo i Lamine Yamal acaparen totes les mirades

Tot i que el resultat va ser ajustat i es va decidir als penals, hi va haver un clar guanyador pel que fa a l'impacte individual. Cristiano Ronaldo va tornar a aparèixer en una gran cita: va marcar un gol vital per a les aspiracions de la seva selecció i va liderar el seu equip amb caràcter i determinació. En canvi, Lamine Yamal no va tenir la seva millor nit: gairebé no va aparèixer en el joc i no va aconseguir marcar diferències.

L'actitud del jove jugador del Barça abans del partit tampoc no va ajudar. Declaracions prèvies en què mostrava un excés de confiança poques vegades vist no van caure bé a l'entorn lusità. Especialment, a un Cristiano Ronaldo que mai no ha necessitat massa motivació per rendir al màxim.

Cristiano Ronaldo ho deixa clar a Lamine Yamal

Després de marcar el seu gol, Cristiano Ronaldo es va dirigir directament cap a Lamine Yamal. Li va fer el seu ja famós gest de "calma, calma" amb les mans i va celebrar el gol passant just per davant seu. Va ser una escena que ràpidament es va fer viral a les xarxes socials i que va encendre l'ambient a l'estadi.

Aquest gest no va passar desapercebut. Molts l'interpreten com una lliçó del veterà al jove. Un recordatori que al futbol, el respecte es guanya al camp.

I ahir a la nit, almenys en aquesta batalla particular, Cristiano Ronaldo va tornar a demostrar que continua sent un competidor implacable. Lamine Yamal tindrà moltes més oportunitats, però aquesta vegada, el guanyador va ser clar. L'ex del Madrid ja té 40 anys, però sempre dona la cara en els dies importants sense fer gaire soroll, una cosa de la qual hauria d'aprendre Lamine.