Luis de la Fuente és molt apreciat per tots els que l'envolten. Els que el coneixen el descriuen com un entrenador especial, però, sobretot, una persona que busca mantenir la felicitat en el seu entorn. Aquesta qualitat, difícil de trobar, li ha permès guanyar-se el respecte i l'estima de jugadors, cos tècnic i afició.

El Barça, el gran beneficiat per Luis de la Fuente

Ahir, Espanya es va enfrontar a França en un partit crucial per una plaça a la final de la Nations League. Durant aquest encontre, Lamine Yamal i Pedri van ser els grans protagonistes, destacant especialment en el cas del '19' amb un doblet. D'aquesta manera, no només Espanya en va sortir reforçada, sinó també el Barça, que continua sent fonamental en els plans de Luis de la Fuente.

La confiança de Luis de la Fuente en el nucli del Barça és evident. Al llarg del seu mandat, ha mantingut diversos jugadors del Barça com a base de la Selecció Espanyola. Aquesta relació s'ha estret encara més amb la recent convocatòria de sis jugadors del club català, confirmant que el Barça continua sent una peça clau per a ell.

El fitxatge de Joan García: una jugada mestra de Luis de la Fuente

Gràcies a Luis de la Fuente, el Barça ha aconseguit un fitxatge clau al mercat. El club s'ha fet amb els serveis de Joan García, porter prometedor, per 25 milions d'euros, quantitat estipulada a la seva clàusula de rescissió. Tanmateix, aquest fitxatge s'ha aconseguit gràcies a una jugada estratègica del seleccionador, que va evitar que la clàusula augmentés.

Si Luis de la Fuente hagués trucat Joan García per a la Selecció Espanyola, la clàusula hauria pujat a 30 milions d'euros. D'aquesta manera, el Barça s'ha estalviat 5 milions, cosa que representa un gran benefici econòmic. Deco, el director esportiu del club, ara tindrà marge per fer una altra incorporació.

El Barça es beneficia no només del rendiment dels seus jugadors a la Selecció Espanyola, sinó també de la relació amb Luis de la Fuente. El seleccionador ha demostrat que no només li interessa el benestar d'Espanya, sinó també el dels clubs que aporten talent a La Roja. Això el reafirma com una figura clau per al futur tant de la Selecció com dels equips que hi participen activament.