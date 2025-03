El Manchester United ofereix 80 milions! Laporta no ho evita, s'acomiada del Barça

És una realitat que el Barça està fent una gran temporada impulsat per l'estel·lar aparició de l'entrenador Hansi Flick, però des de dins del club català ja pensen en la 25/26. Per això, tant Deco, el director esportiu del club, com el mateix Hansi Flick, encenen ja la maquinària per fitxar alguns jugadors que serien de gran ajuda.

No obstant això, no tot és tan fàcil i hi ha algunes complicacions ja conegudes al Camp Nou que complicaran una mica l'assumpte. D'una banda, cal tenir en compte la norma del Fair Play financer: el Barça només podrà gastar el mateix que ingressi, així que toca realitzar alguna venda dolorosa. D'altra banda, se sap que alguns equips tenen com a objectiu fer-se amb els mateixos jugadors que el club català.

Ofereixen 80 milions per un dels objectius de Laporta

Un dels equips que competeixen pel mateix crack que el Barça és el Manchester United. Des de la ciutat anglesa, el club ha ofert una quantitat que no deixa ningú indiferent: 80 milions per Xavi Simons, l'estrella del Leipzig. Una xifra per la qual ara mateix, el Barça no pot competir, ja que hauria de fer grans sacrificis per compensar la balança econòmica i fer-se amb el neerlandès.

Hansi Flick, si vol mantenir la gran temporada que està executant, no pot permetre's la venda de noms com Jules Koundé o Frenkie de Jong. Això suposaria una pèrdua que el Barça no pot permetre's ara mateix si vol competir pels grans títols com la Champions o la primera posició a La Liga espanyola. Per tant, el Barça ja es despedeix de Xavi Simons.

Xavi Simons carrega amb unes estadístiques dignes d'admirar

En només vint-i-cinc partits, Xavi Simons ha protagonitzat tretze accions que han estat clau per moure positivament el marcador del Leipzig. Vuit gols i cinc assistències són les que porta a l'esquena el jugador de l'equip dirigit per Marco Rose.

Criat futbolísticament a la pedrera del Barça, Xavi Simons ha estat protagonista en grans clubs com el PSV Eindhoven o el PSG, club que va vetar la seva sortida al Camp Nou. Ara mateix, la tornada als seus orígens catalans es torna complicada a causa de l'oferta del Manchester United.