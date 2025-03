No aguanta més i demana marxar d'Itàlia: Deco valora el seu fitxatge, és millor que Rafael Leão

El Barça es troba immers en la planificació de la temporada 2025-2026 amb l'objectiu de reforçar la seva línia ofensiva. Deco, director esportiu del club, ha avaluat diverses opcions per potenciar l'atac català. Encara que Rafael Leao de l'AC Milan era una prioritat per a Joan Laporta, president del Barça, recents esdeveniments han portat a reconsiderar aquesta opció.

Joan Laporta ha mostrat un interès constant en Rafael Leao, considerant la seva incorporació al Barça. No obstant això, informes recents indiquen que el president del club ha rebut advertències internes sobre la viabilitat d'aquesta operació. Es mencionen preocupacions sobre la seva capacitat de treball i el seu rendiment en equips que empren defenses profundes; per no parlar de l'alt cost del seu traspàs, que rondaria els 100 milions.

L'alternativa d'Ademola Lookman

Davant els dubtes sobre Leao, Deco ha centrat la seva atenció en Ademola Lookman, extrem de l'Atalanta. Lookman, de 27 anys, ha tingut diversos desencontres públics amb el seu entrenador, Gian Piero Gasperini, després de fallar un penal en un partit de Champions League contra el Bruges. Gasperini va criticar durament la seva elecció per executar el penal, qualificant-lo com "un dels pitjors llançadors de penals que he vist en la meva vida".

Ademola Lookman va respondre a aquestes crítiques a les xarxes socials, expressant que es va sentir "profundament ferit" pels comentaris del seu entrenador. Va destacar el seu compromís i esforç amb l'equip, lamentant ser assenyalat d'aquesta manera. És per això que la seva sortida aquest estiu sembla obligada, i el Barça podria aprofitar la situació per fer-se amb un dels millors jugadors ofensius del moment a Europa.

Ademola Lookman SHOW: Every Goal & Assist | Serie A 2023/24

Deco veu en Ademola Lookman una alternativa més adequada per al Barça en comparació amb Rafael Leao. A més de la seva habilitat al camp, la situació contractual de Lookman facilita la seva possible incorporació, ja que ha expressat el seu desig de canviar d'aires a l'estiu. Aquesta circumstància podria fer que el seu fitxatge sigui més senzill i menys costós per al club, ja que podria sortir per 50M.

Rendiment d'Ademola Lookman

Durant la temporada 2024-2025, Lookman ha estat una peça clau per a l'Atalanta. Ha disputat 30 partits, acumulant 2.106 minuts en totes les competicions en els quals ha aportat 17 gols i 7 assistències, demostrant la seva capacitat ofensiva i versatilitat en l'atac. I el curs passat va ser decisiu per al seu equip amb 3 gols a la final de l'Europa League.

Mentre que l'interès en Rafael Leao va persistir durant mesos, les recents avaluacions han portat el Barça a explorar altres opcions. Ademola Lookman emergeix com una alternativa viable i potencialment més beneficiosa per reforçar l'atac culé en la pròxima temporada.