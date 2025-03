Frenkie de Jong troba equip lluny del Barça: gran oferta, destí ideal

Frenkie de Jong travessa el seu millor moment al Barça. Antany, els seus continus problemes físics l'havien situat en una situació de vulnerabilitat. Les crítiques cap a la seva persona han estat evidents i la directiva culer s'havia plantejat fins i tot una sortida imminent del futbolista neerlandès.

Recordem que el Barça va oficialitzar el seu fitxatge a l'estiu de 2019 previ pagament a l'Ajax de 75 milions fixos més 11 en variables. El migcampista aviat va deixar constància de la seva enorme qualitat al terreny de joc, però les persistents lesions li van passar factura. I no només això, ja que la seva actitud i els seus gestos tampoc acompanyaven.

La seva situació contractual també ha generat gran controvèrsia atès que el seu vincle amb el Barça acaba al juny de 2026 i encara no ha renovat. El seu silenci respecte a l'oferta de renovació del club no ha caigut gens bé atès que s'ha interpretat com un signe de no voler seguir a l'entitat.

Hansi Flick recupera a Frenkie de Jong

Malgrat tot el comentat, ara sembla que els problemes de Frenkie de Jong han quedat enrere i torna a ser protagonista al Barça pel seu joc i qualitat. Amb Hansi Flick, el seu rol a l'equip està ben definit i es compenetra perfectament amb Pedri a la medul·lar. No obstant això, Frenkie continua sense renovar i Joan Laporta té clar que no permetrà que el jugador surti com a agent lliure el 2026.

El Barça va realitzar en el seu dia una gran inversió per Frenkie de Jong i en cas de no renovar vol recuperar part de la mateixa. És per això que la directiva ha reprès les negociacions amb el neerlandès amb l'objectiu de signar la seva renovació abans de l'estiu. Això sí, per si de cas, Deco i Joan Laporta ja estan buscant possibles ofertes que permetin sortir a De Jong aquest estiu a canvi d'una important suma de diners.

L'oferta que pot canviar el futur de Frenkie de Jong

Encara que el Barça confia que Frenkie de Jong renovi i segueixi més enllà de 2026, sembla que el neerlandès serà protagonista aquest estiu. El Manchester United estaria disposat a posar la directa per poder incorporar el migcampista a la seva plantilla. Amb la lesió de Marc Casadó, el neerlandès és més necessari que mai, però la seva continuïtat al Barça pot estar en perill.

El Manchester United estaria disposat a realitzar una oferta propera als 50 milions per Frenkie de Jong. L'equip anglès vol enfortir la seva medul·lar i pensen en l'internacional perquè lideri el joc de l'equip. Si finalment es materialitza aquesta oferta, és evident que pot canviar el futur immediat del jugador.