Ningú no esperava el que ha dit el Benfica sobre Álvaro Carreras: Florentino pren nota

Álvaro Carreras s'ha convertit en l'objectiu número 1 del Real Madrid per reforçar el carril esquerre. Xabi Alonso no acaba de confiar ni en Ferland Mendy ni en Fran García. Per això ha demanat expressament al Real Madrid la incorporació del lateral espanyol del Benfica.

Carreras s'ha consolidat a Portugal com un dels carrilers més sòlids de la lliga. Amb 21 anys, destaca pel seu desplegament físic, maduresa tàctica i bon peu esquerre. El tècnic blanc considera que està preparat per fer el salt al Bernabéu.

Traspàs frustrat abans del Mundial de Clubs

Dies abans del Mundial de Clubs, es donava per feta la seva arribada. Diversos mitjans asseguraven que el Madrid havia presentat una oferta propera als 50 milions d'euros. Tot apuntava a un acord gairebé tancat amb el Benfica.

Tanmateix, amb el pas de les setmanes, l'operació es va refredar. No hi va haver més avenços ni confirmacions.

I en les últimes hores, tot ha fet un tomb després de les paraules del president del club portuguès.

Rui Costa trenca el seu silenci

Rui Costa, màxim dirigent del Benfica, ha aclarit la situació: “Que ens facin una proposta. No n'ha arribat cap fins ara. Si ho fan, ja veurem què passa”.

A això, Costa hi ha afegit: “Ara no és el moment. Fins que acabi el torneig no en parlarem de res. Carreras és aquí amb nosaltres”.

Una resposta que ha causat sorpresa i malestar a la direcció esportiva del Real Madrid. Segons apunten des de 'Defensa Central', va ser el Benfica qui va trencar l'acord verbal existent abans del torneig.

El Real Madrid contraataca amb una nova ofensiva

Malgrat el revés, el Real Madrid no llença la tovallola. Xabi Alonso vol Carreras sí o sí i ja ha donat llum verda perquè es reactivi l'operació. El club blanc prepara una oferta formal per valor de 50 milions d'euros.

La intenció és enviar-la tan aviat com acabi la participació de l'SL Benfica al Mundial de Clubs. La fulla de ruta és clara: tancar el fitxatge com més aviat millor perquè el lateral pugui incorporar-se a la pretemporada.

Carreras segueix centrat en el torneig, però és conscient de l'interès madridista. A Valdebebas l'esperen. I a Lisboa saben que el seu futur passa pel Bernabéu.

En aquest sentit, només faltaria que el paper signat ho ratifiqui. Tot apunta que serà una de les primeres bombes de l'estiu al mercat europeu.