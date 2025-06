Figo demana un fitxatge per al Reial Madrid que no agradarà a Lamine Yamal: 'És una ganga'

Si existeix algú que desperta el mateix interès al Real Madrid i al Barça, aquest no és cap altre que el portuguès Luis Figo. El mític extrem, que va decidir canviar el Camp Nou pel Santiago Bernabéu, està retirat des de fa diversos anys, però això no li impedeix seguir de prop l'actualitat futbolística. Figo es caracteritza per ser sincer en totes les seves opinions: parla clar i no dubta a dir el que pensa sobre temes polèmics.

Fa ja unes setmanes, Figo es va convertir en protagonista absolut de la crònica esportiva per les seves paraules a Josep Pedrerol, presentador del Chiringuito. Figo va comentar: "L'altre dia estava veient un vídeo de Pedrerol i pensava, Tu creus que la gent és tan beneita de creure en el que estàs dient?. Això només pot influenciar la gent que no té opinió pròpia"

Sense dubte, les opinions de Figo sempre venen acompanyades de titulars interessants, acaparant una vegada més, tots els focus. Ara, el portuguès no s'ha mossegat la llengua i ha demanat un fitxatge molt polèmic per al Real Madrid Això sí, segur que la seva petició no ha agradat gens a l'estrella del Barça, Lamine Yamal.

Figo recomana l'amic de Lamine Yamal per al Real Madrid

En una entrevista recent, Figo va afirmar el següent: "Hi ha molts jugadors que m'agraden, però fitxaria Nico Williams, segur" Figo va continuar: "És un jugador que m'agrada molt per la seva posició, parlo per mercat perquè per valor i preu crec que és una ganga" El lusità considera que el preu actual del navarrès és assequible tenint en compte la seva joventut i progressió.

Figo considera que Xabi Alonso pot ser la peça clau per canviar-li la cara al Real Madrid i no dubta que Nico Williams seria un gran fitxatge per a l'equip. Segur que les paraules del portuguès sobre el davanter internacional espanyol no han passat desapercebudes. A Lamine Yamal, gran amic del navarrès, segur que no li han fet gaire gràcia.

Nico Williams passa de Figo: ho té fet amb el Barça

Tot i les paraules de Figo i les seves recomanacions al club blanc, sembla complicat que el navarrès canviï la seva decisió. El compte enrere per al fitxatge de Nico Williams pel Barça ha començat: l'acord és total El davanter ja ha comunicat a l'Athletic que desitja marxar aquest estiu encara que els bilbaïns no ho posaran fàcil a nivell econòmic.

L'extrem esquerrà fa temps que està a l'agenda de Deco i el Barça anhela poder-lo veure jugar al costat de Lamine Yamal. Tanmateix, l'Athletic està disposat a fiscalitzar, tant el pagament de la clàusula com la inscripció a la Lliga. S'aveïna així un conflicte institucional entre ambdós clubs que no posarà les coses gens fàcils a l'entitat presidida per Joan Laporta.