Ningú esperava el de Jules Koundé: Amarga sorpresa abans del comiat

Jules Koundé s'ha convertit en intocable en l'esquema de Hansi Flick, amb més de 4400 minuts ha estat el jugador més utilitzat de la plantilla. El defensa francès s'ha assentat perfectament en el lateral dret del Barça i ha estat peça bàsica per a la solidesa defensiva. Només una lesió en el tram final de la temporada, li va impedir disputar la tornada de la semifinal de Champions davant l'Inter Milà.

La lesió que es va produir en l'anada de les semifinals va provocar que hagués de retirar-se abans d'hora. La seva lesió en el bíceps femoral de la cuixa esquerra també li va impedir estar present en el Clàssic contra el Real Madrid a l'Olímpic de Montjuïc. Les expectatives dels serveis mèdics és que pogués estar recuperat per a l'últim partit de Lliga contra l'Athletic però finalment no serà així.

El defensor francès serà baixa per al partit d'aquesta nit a San Mamés que acomiadarà el Campionat de lliga d'aquesta temporada. Partit molt especial que pot significar el comiat de diversos jugadors que no estaran al Barça la pròxima temporada. Un dels exemples és Ansu Fati que podria jugar els seus últims minuts amb la samarreta blaugrana així com el seu company Héctor Fort.

El Barça encarrila la renovació de Koundé

Consolidat com el gran líder en el lateral dret, el francès està a prop d'ampliar el contracte que el vincula amb el Barça. És una qüestió de temps que Koundé acabi ratificant la seva renovació que el lligarà amb l'entitat culé fins al 2030. Hansi Flick el considera imprescindible i el Barça desitja renovar el seu contracte abans que finalitzi la temporada.

Koundé té contracte actualment fins al 2027, el Barça està molt satisfet amb el seu rendiment i el vol lligar per tres temporades més. El defensa francès no té en ment moure's de Barcelona malgrat els cants de sirena de la Premier i l'Aràbia Saudita. Se sent còmode i important en el grup i no ha d'haver-hi problemes per a la seva renovació.

Koundé no arriba a temps per a la Nations League

El defensa no s'ha recuperat a temps per entrar a la llista de Didier Deschamps de cara a la disputa de la final four de la Nations League 2025. En el seu lloc, torna a una convocatòria de la Selecció gala el defensa cedit a l'Atlètic, Clément Lenglet. La selecció francesa s'enfrontarà a Espanya el pròxim 5 juny a Stuttgart.

L'altra semifinal la disputaran l'amfitriona Alemanya contra Portugal el 4 juny a Munic amb l'objectiu de buscar un lloc per a la final del 8 juny. Kylian Mbappé i Ousmane Dembélé seran les referències de la selecció francesa i la gran amenaça per a la selecció espanyola. La bona notícia per a Koundé és que gaudirà d'un llarg estiu per poder recuperar-se completament i estar en plena forma de cara a la pretemporada de l'equip.