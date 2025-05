El serial entre Barça i Lamine Yamal està més viu que mai i encara ho estarà més amb la presència de Jorge Mendes a la ciutat de Barcelona. De fet, Jorge Mendes i Lamine Yamal han dinat aquest mateix dijous en un restaurant de la ciutat, motiu que indica que s'està treballant en la seva situació.

El Barça vol renovar a Lamine Yamal, però l'estrella del club exigeix molt i Jorge Mendes ja ho confirma.

En aquestes últimes hores s'ha especulat molt amb el futur de Lamine Yamal, però tot quedarà tancat en les pròximes hores. El futur guanyador del Baló d'Or té molt clar el seu futur, cosa que ha explicat Jorge Mendes a la sortida de la trobada amb el futbolista del Barça.

Última hora, Jorge Mendes confirma el cas Lamine Yamal al Barça: 'No hi anirem...'

Lamine Yamal i el Barça ja negocien l'extensió de contracte del jove jugador espanyol. Lamine Yamal acaba contracte al juny de 2026, però el Barça assegura tenir la seva renovació molt avançada. De totes maneres, ‘e-Notícies’ ha pogut corroborar que el crack espanyol format a la Masia no li ho posarà gens fàcil al Barça: les seves exigències espanten i preocupen a Can Barça.

Deco s'ha encarregat de desmentir-ho, però el Barça sap que Lamine Yamal exigeix convertir-se en el jugador millor pagat de la plantilla. Tot semblava indicar que Lamine Yamal podria marxar del Barça, però Jorge Mendes, el seu agent, ha calmat els ànims.

Jorge Mendes ho confirma: Lamine Yamal al Barça, si abans...

Segons ha avançat ‘Jijantes’, Lamine Yamal i Jorge Mendes s'han reunit aquest dijous per abordar la renovació de l'extrem espanyol. Lamine Yamal complirà 18 anys el pròxim 13 de juliol de 2025, moment en què ja podrà signar un contracte professional de llarga durada.

És, per tot això, que el Barça té pressa per renovar a Lamine Yamal. Ara bé, Mendes ha calmat l'ambient i ha declarat que “Lamine Yamal renovarà amb el Barça en breu” i que “està feliç a Barcelona”. Cas tancat: Lamine Yamal seguirà al Barça, l'espanyol no se'n va enlloc.

Lamine Yamal i el Barça estan destinats a entendre's, però l'atacant culer no li ho posarà gens fàcil per seguir jugant al Camp Nou. Lamine Yamal vol convertir-se en el jugador millor pagat de l'equip, li agradaria comptar amb l'arribada de Julián Álvarez i ha demanat la continuïtat d'Héctor Fort.