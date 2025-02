Ningú s'esperava el que ha dit Cordero Vega, salva el Barça i culpa el VAR: 'Per a...'

Cordero Vega, àrbitre càntabre amb diversos anys d'experiència a Primera Divisió, va ser l'encarregat de xiular el Las Palmas-Barça de LaLiga EA Sports. El partit no va ser especialment dur, però sí que hi va haver diverses jugades polèmiques que, una vegada més, van aixecar polseguera al voltant de la Reial Federació Espanyola. El caldo de cultiu segueix en ebullició i la polèmica no cessa a Espanya: després de la carta del Madrid, el CTA està més en entredit que mai i tot es qüestiona.

Tot i que el partit no va tenir cap decisió controvertida, Cordero Vega no es va acovardir i, després de l'encontre, no va dubtar a criticar el VAR: ningú esperava el que va dir. Durant l'encontre, que el Barça va segellar amb victòria (0-2), només hi va haver una jugada polèmica: un possible penal d'Eric García que, malgrat el fora de joc previ, va ser revisat. Aquesta revisió va ser, precisament, la que va encendre les alarmes a les banquetes de Las Palmas i Barça, que no donaven crèdit: si el VAR cridava Cordero Vega era per alguna cosa.

El fora de joc d'Àlex Muñoz a l'inici de l'acció era molt clar, motiu pel qual ningú va entendre el protocol que es va seguir per part de l'equip arbitral. Després del xiulet final, ambdós bàndols es van acostar a Cordero Vega per consultar per aquesta situació, que, una vegada més, va generar tot tipus de comentaris despectius en relació al Barça. Cordero Vega no es va amagar i va relatar quelcom que ningú s'esperava: va salvar el Barça i va culpar el VAR del desconcert i del caos.

Cordero Vega no és un dels àrbitres més mediàtics de LaLiga EA Sports, però aquesta vegada sí que va ser protagonista d'una escena que va ser captada per les càmeres televisives. L'entrenador de la UD Las Palmas, Diego Martínez, es va acostar per preguntar per aquesta situació i Cordero Vega va ser molt clar i directe a l'hora d'explicar el protocol. Habitualment, si existeix el fora de joc, cap acció es passa a revisar per l'àrbitre principal, però en aquesta ocasió, per sorpresa de tothom, va ser totalment diferent.

"Si hi havia fora de joc per què pareu el partit?", preguntava Diego Martínez. La resposta de Cordero Vega va ser sorprenent: "Perquè tothom ho vegi, perquè no es pensin que...". Amb aquesta resposta, Cordero Vega va admetre que es va modificar el protocol arbitral establert perquè 'la gent veiés les imatges a casa'.

La jugada finalment es va saldar amb fora de joc d'Àlex Muñoz, jugador que toca prèviament la pilota amb l'esquena, abans que Àlex Suárez controli i xuti impactant en García.