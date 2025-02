Nadie esperaba lo que ha dicho Cordero Vega, salva al Barça y culpa al VAR: 'Para...'

Cordero Vega, árbitro cántabro con varios años de experiencia en Primera División, fue el encargado de pitar el Las Palmas-Barça de LaLiga EA Sports. El partido no fue especialmente duro, pero sí que hubo varias jugadas polémicas que, una vez más, levantaron polvo alrededor de la Real Federación Española. El caldo de cultivo sigue en ebullición y la polémica no cesa en España: tras la carta del Madrid, el CTA está más en entredicho que nunca y todo se cuestiona.

A pesar de que el partido no tuvo ninguna decisión controversial, Cordero Vega no se achantó y, tras el encuentro, no dudó en atizar al VAR: nadie esperaba lo que dijo. Durante el encuentro, que el Barça selló con victoria (0-2), solo hubo una jugada polémica: un posible penalti de Eric García que, a pesar del fuera de juego previo, fue revisado. Esta revisión fue, precisamente, la que encendió las alarmas en los banquillos de Las Palmas y Barça, que no daban crédito: si el VAR llamaba a Cordero Vega era por algo.

El fuera de juego de Álex Muñoz al inicio de la acción era muy claro, motivo por el que nadie entendió el protocolo que se siguió por parte del equipo arbitral. Tras el pitido final, ambos bandos se acercaron a Cordero Vega para consultar por dicha situación, que, una vez más, generó todo tipo de comentarios despectivos con relación al Barça. Cordero Vega no se escondió y relató algo que nadie se esperaba: salvó al Barça y culpó al VAR del desconcierto y del caos.

Cordero Vega no es uno de los árbitros más mediáticos de LaLiga EA Sports, pero esta vez sí que fue protagonista de una escena que fue captada por las cámaras televisivas. El entrenador de la UD Las Palmas, Diego Martínez, se acercó para preguntar por esta situación y Cordero Vega fue muy claro y directo a la hora de explicar el protocolo. Habitualmente, si existe el fuera de juego, ninguna acción se pasa a revisar por el árbitro principal, pero en esta ocasión, para sorpresa de todo el mundo, fue totalmente distinto.

"¿Si había fuera de juego por qué paráis el partido?", preguntaba Diego Martínez. La respuesta de Cordero Vega fue sorprendente: "Para que todo el mundo lo vea, para que no se piensen que...". Con esta respuesta, Cordero Vega admitió que se modificó el protocolo arbitral establecido para que 'la gente viera las imágenes en casa'.

La jugada finalmente se saldó con fuera de juego de Álex Muñoz, jugador que toca previamente el balón con la espalda, antes de que Álex Suárez controle dispare impactando en García.