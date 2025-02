Pablo Torre reacciona a la decisió de Flick i li diu a Gavi: 'Amic, tinc...'

Pablo Torre va tornar al Barça aquest estiu després de la seva cessió al Girona amb l'esperança de consolidar-se en un dels millors equips del món. Durant la pretemporada va mostrar destreses de qualitat i Flick li va concedir minuts en els primers partits. No obstant això, el seu protagonisme ha desaparegut completament en els últims mesos.

El tècnic alemany ha pres decisions dràstiques en la planificació de l'equip. Pablo Torre ha quedat relegat a l'oblit, sense ni tan sols entrar en les convocatòries més recents. La Copa del Rei era la seva gran oportunitat, però la seva absència va acabar de confirmar que no compta per a Flick.

Flick l'empeny fora

Pablo Torre esperava jugar a la Copa per demostrar el seu valor. No obstant això, Flick va optar per prescindir d'ell, deixant-lo fora de la convocatòria juntament amb Ansu Fati i Andreas Christensen. Aquest últim cop ha estat determinant perquè el jugador assumeixi que la seva etapa al Barça ha d'arribar a la seva fi.

La falta de minuts ha generat frustració en Pablo Torre. Segons fonts properes, el jugador ha compartit el seu descontentament amb Gavi, el seu gran amic al vestidor culer. "Amic, tinc els dies comptats al Barça", hauria confessat, conscient que el seu futur passa per buscar una sortida.

Un adeu gairebé inevitable a l'estiu

Tot apunta que Pablo Torre se n'anirà del Barça a l'estiu. El seu talent continua sent reconegut i diversos equips han mostrat interès a incorporar-lo. Laporta i Deco, per la seva banda, intentaran gestionar la seva sortida assegurant un cert control sobre el seu futur.

L'opció preferida del club és una cessió que li permeti seguir desenvolupant-se. No obstant això, si arriba una oferta de traspàs interessant, els culers podrien incloure una clàusula de recompra. Si això no fos viable, la directiva negociarà un percentatge de futura venda per no perdre la seva influència sobre Pablo Torre.

Pablo Torre vol seguir creixent

Als seus 21 anys, Pablo Torre necessita jugar amb regularitat per seguir creixent. La seva situació al Barça li impedeix mostrar el seu potencial, cosa que fa que una sortida sigui la millor opció. El futbolista analitzarà les propostes que rebi i prendrà una decisió pensant en la seva projecció.

Mentrestant, Flick continua centrat en el seu projecte, amb una aposta clara per altres jugadors. Pablo Torre, que va arribar com una de les grans promeses, veu cada cop més lluny la seva continuïtat a l'equip. Llevat d'un gir inesperat, el seu comiat sembla qüestió de temps.